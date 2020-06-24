Hortumla hayata tutunan adam: Dalga tsunami gibi geldi

Esenyurt'ta dün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi. Bir çok bodrum kat sular altında kaldı. 50 yaşındaki Murat Coşkun bodrum katındaki evini basan sel suları içinde mahsur kaldı. Küçük bir pencerenin demir parmaklıkları arasından elini uzatarak yardım bekleyen Coşkun'un imdadına vatandaşlar koştu. Sel suları içinde nefes almakta zorlanan Coşkun için bir vatandaş hortum getirdi. Dakikalarca hortumla nefes alan Coşkun demir parmaklıkların yerinden sökülmesiyle mahsur kaldı evinden kurtarıldı. Murat Çoşkun bugün evinin önüne gelerek yaşadıklarını anlattı.

'HALA ŞOKTAYIM'



Vatandaşların uzattığı hortum yardımıyla kurtulan Murat Çoşkun, “Şimdi geldim bakıyorum eve olayın dehşetini görüyorum. Akşam kendimi elimi gördüm dehşete kapıldım. Hala şoktayım. Her şey bir anda oldu. İçicek suyum varmış demek ki. Evim ocağım gitti ama hamd olsun sağlığımız yerinde. Büyük bir badire atlatmışım. O an bir saniye bir saat gibi geliyor. Dalganın tsunami gibi geldiğini gördüm. İçeri girmesin diye camı kapatmaya çalışırken, bir anda içeride mahsur kaldım dışarıya çıkamadım. Kapı kapandı. Kapının kolu kırıldı. İnsanlar yardımcı olmaya çalışıyorlardı. Sanırım birkaç saniye nefessiz kaldım. Komşularımdan biri sağ olsun bu hortumu düşünmüş. Hortumu uzattı ve hayata tutundum.” diye konuştu.