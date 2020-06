Hortumla hayata tutunan adam: Dalga tsunami gibi geldi

'HALA ŞOKTAYIM' Vatandaşların uzattığı hortum yardımıyla kurtulan Murat Çoşkun, “Şimdi geldim bakıyorum eve olayın dehşetini görüyorum. Akşam kendimi elimi gördüm dehşete kapıldım. Hala şoktayım. Her şey bir anda oldu. İçicek suyum varmış demek ki. Evim ocağım gitti ama hamd olsun sağlığımız yerinde. Büyük bir badire atlatmışım. O an bir saniye bir saat gibi geliyor. Dalganın tsunami gibi geldiğini gördüm. İçeri girmesin diye camı kapatmaya çalışırken, bir anda içeride mahsur kaldım dışarıya çıkamadım. Kapı kapandı. Kapının kolu kırıldı. İnsanlar yardımcı olmaya çalışıyorlardı. Sanırım birkaç saniye nefessiz kaldım. Komşularımdan biri sağ olsun bu hortumu düşünmüş. Hortumu uzattı ve hayata tutundum.” diye konuştu.

'O AN SADECE KELİME-İ ŞEHADET GETİRDİM'



Vatandaşların kendisinin unutmasından korktuğunu belirten Çoşkun, “O an sadece kelime-i şehadet getirdim. O an kurtulmak aklınıza gelmiyor. Buraya kadarmış dedim. O psikolojiyle bir de şunu düşünüyorum: "Dışarı da sel var, insanlar kendi derdine düşmüş ben içeride mahsur kalmışım acaba içeride unutulur muyum diye düşündüm. Bir el geldi ben buradayım dedi. O eli tutup bırakmıyorum ki beni unutmasınlar diye.” dedi.

Kaynak: İHA