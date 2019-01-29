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Hortumun dereye uçurduğu otomobildeki Buse aranıyor (5)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 10:04 | Son Güncelleme

KAYIP KIZIN ÇANTASI BULUNDU Antalya'da, dün meydana gelen fırtına sonrası Kemer ilçesindeki Ağva Deresi'ne savrulan park halindeki otomobilde bulunan Kader Buse Acar'ın çantası bulundu.

KAYIP KIZIN ÇANTASI BULUNDU

Antalya'da, dün meydana gelen fırtına sonrası Kemer ilçesindeki Ağva Deresi'ne savrulan park halindeki otomobilde bulunan Kader Buse Acar'ın çantası bulundu.

Arama çalışmaları sırasında Kader Buse Acar'a ait olduğu düşünülen bir çanta bulundu. Otomobilin dereye uçtuğu noktada bulunan çantanın içerisinde küpe, gözlük, tarak, şarj cihazı, kaban, hırka ve atkı olduğu görüldü. Jandarma ekiplerinin teşhis için görüştüğü baba Ahmet Acar, çantanın ve içindekilerin kızına ait olduğunu söyledi.

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