Hoş geldin 2022! Türkiye ve dünya yeni yılı coşkuyla karşıladı

Dünyada birçok ülke ve Türkiye yeni yıla Kovid-19'un Omicron varyantının yayılmasına karşı yeniden uygulanan kısıtlamalar altında girdi. Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle seyircili büyük ölçekli dış etkinliklerin gerçekleşmediği ülkelerde, havai fişek gösterileri ve canlı televizyon şovları evlerden izlendi. Türkiye’de yeni yıl, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle karşılandı. Yılbaşı tedbirleri kapsamında 81 ilde 340 bin 351 güvenlik personeli görev yaptı. Cadde, meydan ve mekanları dolduran vatandaşlar, 2022’ye büyük bir coşkuyla girdi.

İSTANBUL

İstanbul'da yılbaşı kutlamalarının adresi Beşiktaş, Kadıköy ve Beyoğlu oldu. Yeni yılı kentin alışılagelmiş buluşma noktalarında karşılamak isteyen vatandaşlar ve turistler, Beşiktaş İskelesi, Ortaköy Meydanı, Taksim Meydanı ve Bağdat Caddesi’nde bir araya geldi.

Beşiktaş'ta yılbaşını kutlamak isteyenler iskele meydanında buluştu. Beşiktaş Belediyesinin kurduğu sahne önünde toplanan kalabalık meydanı doldurdu.

Vatandaşlar, sahne alan müzisyen Ozan Doğulu, şarkıcı Edis ve DJ sahne performansı ile eğlendiler.

Konser alanında vatandaşlar zaman zaman davul zurna eşliğinde halay çekti.

Gece yarısına az bir zaman kala şarkıcı Edis'in sahnede 20'den geriye saymaya başlamasıyla konser alanında bulunanlar da sanatçıya eşlik etti.

Saatler gece yarısını gösterdiğinde konser alanında bulunanlar yeni yılı sevinç çığlıkları atarak karşıladı. Aynı dakikalarda boğazdaki vapurlardan havai fişekler atılırken, bazı vatandaşlar da yeni yılın ilk dakikalarında gökyüzüne dilek balonları bıraktı.

Ortaköy sahili ise özellikle yabancı turistlerin toplanma alanı oldu. Turistler, burada köprü manzaralı fotoğraflar çektirdi.

Polis hem Beşiktaş'ta hem de Ortaköy'de yoğun güvenlik önlemi alırken, Beşiktaş'taki konser alanına girmek isteyenlere üst araması yapıldı.

TAKSİM MEYDANI

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen çok sayıda vatandaş ve turist, yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan geri sayım yaptı.

Bazı vatandaşlar meşale yakarken, bazıları da dilek balonları uçurdu. İstiklal Caddesi boyunca vatandaşlar, şarkılar söyleyerek yeni yıla girdi.

Taksim Meydanı'na konulan ışıklandırılmış yılbaşı ağacı önünde fotoğraf da çektiren vatandaşlar, cep telefonlarıyla yeni yıla girişi kayıt altına aldı.

FATİH

Fatih Saraybunu'nda yıllardır yaz kış demeden denize giren 'Sarayburnu Fatihleri' yeni yıla buz gibi havada denize girerek ‘merhaba’ dedi.

Fatih Sarayburnu’nda yaz kış demeden denize giren ve ‘Sarayburnu Fatihleri’ olarak bilinen grup, 2022 yılına denizde ‘merhaba’ dedi. Yaşları 40 ile 56 yaş arasında olan grup üyeleri, soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi. Yeni yıla denizde yüzerek giren Yüksel Sönmez, “2022 yılının tüm dünyaya ve Müslüman ailesine hayırlı olmasını diliyorum. Devamlı her sene biz bunu yapıyoruz. Her yılbaşı burada denize giriyoruz. Biz zaten Sarayburnu fatihleri olarak 365 gün burada denize giriyoruz. Su bizim için bir şifadır” dedi.

KADIKÖY

Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Bağdat Caddesi, Altıyol ve Rıhtım meydanı olmak üzere merkezi yerlerde bir araya gelen vatandaşlar, 2022'nin gelişini kutladı.

Bağdat Caddesi'nde toplanan coşkulu kalabalık, yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan geri sayım yaptı.

Yine Bağdat Caddesindeki bir nöbetçi eczanede çalışanların eğlenerek yeni yılı kutladığı görüldü.

Kadıköy Altıyol Meydanı'nda Boğa heykelinin yanında toplanan vatandaşlar, davul zurna eşliğinde oynayarak yeni yıla girdi. Araçlarıyla yoldan geçenler de korna çalarak coşkuya eşlik etti.

Bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı gözlendi.

İZMİR

İzmirliler yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla "merhaba" dedi. Meydanda kurulan platformdan çalınan şarkılara eşlik eden vatandaşlar, gönüllerince eğlendi.

SİVAS

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören Afrika kökenli bir grup öğrenci de kentteki bir kafede müzik eşliğinde yeni yıla girdi. 2022'ye dakikalar kala Afrika danslarıyla eğlenen yabancı uyruklu öğrencilere Türk arkadaşları eşlik etti. Öğrencilerin eğlencesi renkli görüntüler oluşturdu.

ANKARA

Ankara’da yılbaşı kutlamalarında coşkulu anlar yaşandı. Yeni yıla girilmesiyle beraber, kentin gözde noktalarından olan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda vatandaşlar büyük bir coşkuyla kutladı. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle birlikte yeni yıla Ankara’da girenler, büyük bir mutluluk yaşandı. Akşam saatlerinden itibaren yoğunluğun yaşandığı noktada, 2022'in gelişi renkli görüntülere sahne oldu.

MUĞLA

Muğla'nın turistik ilçelerinde insanlar havai fişek, ses ve ışık gösterileriyle yeni yıla "merhaba" dedi. Menteşe ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda ve Kötekli Mahallesi'nde toplananlar, 10'dan geriye doğru sayarak sevdikleriyle yeni yıla girmenin sevincini yaşadı.

ANTALYA

Antalya’da yıllardır yeni yılı denize girerek karşılama hayalini kuran bir kadın, bu hayalini 2022 yılında gerçekleştirdi. Hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu dile getiren kadın, “2022 hayallerimin yılı olacak” dedi.

Kardeşiyle birlikte Konyaaltı Sahili’ne gelen Mihriban Şakal, uzun yıllardır hayalini kurduğu denize girerek yeni yılı karşılama hayalini 2022’i yılında gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Mayosunu giyen Şakal, hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü saat 00.00’da, sıcaklığı 18 dereceyi bulan denize girdi. Büyük bir mutluluk yaşayan Şakal, kendisini görüntüleyen gazetecilerle de bu sevincini paylaştı.

BURSA

Ülkemizin en önemli kış turizm yeri olan Uludağ’da yeni yıl coşkuyla kutlandı. Otellerde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Birçok otelde yılbaşı eğlencesi düzenlenirken birçok sanatçı sahne aldı. Bazı vatandaşlarda soğuk havaya rağmen Uludağ’daki 1. oteller bölgesi ve 2. oteller bölgesi pistleri doldurarak yeni yılı pistlerde kar üzerinde karşıladı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde Uludağ’da havai fişek gösterisi düzenledi.

HATAY

Hatay'da vatandaşlar 2022'nin ilk dakikalarına coşkuyla girdi. Sanatçı Kenan Doğulu, EXPO Amfi Tiyatro'daki konserde müzikseverlerle buluştu. Sahneye çıkan şarkıcı Doğulu, gecede sevilen şarkılarını seslendirdi. Vatandaşlar konseri izlemek için alanı doldurdu.

VAN

Van’da yeni yıl farklı mekanlarda coşkuyla kutlandı. Kimi vatandaş yeni yıla kafelerde girerken, kimi vatandaş ise 5 yıldızlı otelleri tercih etti. Cevahir Kafe Restoranda vatandaşlar yerel sanatçılarla yeni yılı karşılarken, Luxury Balkon Kafe’de ise sahneye çıkan ünlü sanatçı Uygar Doğanay, şarkılarıyla duygulu anlar yaşattı.

DÜNYADA YENİ YIL

YENİ ZELANDA

Yeni Zelanda, 2022 yılında giren ilk ülkelerden biri olurken, halk bu yıl da Covid-19 kısıtlamaları kapsamında havai fişek gösterileriyle yeni yıla “merhaba” dedi. Avustralya'nın en büyük şehri Sidney de, artan vakalara rağmen havai fişek gösterileriyle öne çıktı.

AVUSTRALYA

Yeni Zelanda’dan sonra 2022’ye giren ilk ülkelerden biri ise TSİ ile 16.00’da Avustralya oldu. Avustralya, Sidney Liman Köprüsü ve Sidney Opera Binası üzerinde yapılan görkemli havai fişek gösterileri ile 2022’ye merhaba dedi.

Yeni yılı ilk karşılayan ülkelerden Avusturalya’nın en kalabalık ikinci kenti Melbourne, yeni yıla koronavirüs önlemleri altında “merhaba” dedi.

AVUSTURYA

Avusturya’nın Başkenti Viyana’da binlerce kişi, korona virüse (Covid-19) karşı alınan önlemlere rağmen yeni yılı maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak havai fişekler ve müzikler eşliğinde kutladı.

İNGİLTERE

İngiltere’nin başkenti Londra’da yılbaşı kutlamaları yasaklar içerisinde geçti. Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında her yıl kutlamaların gerçekleştirildiği Londra'da bu yıl resmi olarak havai fişek gösterisi yapılmazken, kutlamaya gelen bazı vatandaşlar tarafından havai fişek patlatıldı.

JAPONYA

Her sene yeni yıl kutlamalarına ev sahipliği yapan Japonya’nın başkenti Tokyo, 2022’ye Covid-19 kısıtlamaları altında girdi. Tokyo’nun Shibuya semtindeki geleneksel geri sayım etkinliğinin geçen sene olduğu gibi bu yıl da iptal edilmesine rağmen binlerce kişi sokaklara akın etti. Polisin dünyaca ünlü Shibuya yaya geçidinde muhtemel bir toplanma girişimine karşı yoğun güvenlik önlemleri aldığı bölgede, market ve büfeler yerel saatle 21.00 - 03.00 arasında alkol satış yasağı uygulandı.

RUSYA

Rusya, Kovid-19 salgınına rağmen 2022’ye hava fişek gösterileri ve eğlence programlarıyla girdi. Coğrafi büyüklüğü nedeniyle, ülkenin en doğusunda bulunan Kamçatka ve en kuzeydoğu kesiminde bulunan Çukotka bölgeleri başkent Moskova’dan 9 saat önce yeni yıla girdi.

Başkent Moskova’da süslenen cadde ve meydanlarda, restoranlarda ve eğlence yerlerinde kutlamalar erken saatlerde başladı.

Başta tarihi Kızıl Meydan civarı olmak üzere şehrin çam ağacı dikilen ana meydanlarında ve parklarındaki eğlence yerlerinde toplanan insanlar yeni yıla girmeyi bekledi.



