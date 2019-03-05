Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Keles ilçesinin Harmandemirci köyünde bulunan Abdullah Akça İlk ve Ortaokulu’nda gönüllere dokundu.

İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ev sahipliğinde Harmandemirci köyünde bulunan Abdullah Akça İlk ve Ortaokulu’na gitti. Emniyetten 80 personelin görev aldığı faaliyete Emniyet Müdürü Osman Ak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ve bazı iş adamları katıldı. 12 ayrı köyden taşımalı olarak getirilen 77 öğrenciye sahip olan okulda çocuklar polis abilerini karşılarında görünce adeta bayram etti. Motosikletli polisler, asayiş, çevik kuvvet, olay yeri inceleme, narkotik, telsiz operatörleri ve foto film şubeden polisler stant kurdu. Emniyet birimlerini tanıtmak için açılan stantlarda, emniyet birimlerinin hizmetlerinde kullanılan araç ve gereçlerin tanıtımı yapıldı. Stantları tek tek gezen ve emniyet şubeleri hakkında bilgilendirilen çocuklar, ardından polis motorlarına bindirildi.

Eski emniyet mensubu bir sihirbazın gösterisi ise büyük ilgi çekti. Çocuklara polis sevgisini aşılamak ve suça karışmalarına mâni olmak için yapılan programda, polis köpeği K-9 ve eğiticisi bir gösteri sundu.

“Hoş geldin Osman Amca”

Programa katılan Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak’ı çocuklar sevgi gösterileri ve “Hoş geldin Osman Amca” diyerek karşıladı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Osman Ak ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, sınıfları gezerek çocuklara elbise ve ayakkabı hediye etti. Çocuklar ise amcalarına şiirler okuyup, yaptıkları resimleri hediye etti.