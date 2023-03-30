'Hoş geldiniz, güle güle' demesi dikkatlerden kaçmadı, açıklama geldi! Kritik görüşme için flaş iddia: Muharrem İnce'nin tavrına şaşırmışlar

Seçimlere 45 gün kalırken muhalefet cephesi açısından günlerdir beklenen görüşme dün gerçekleşti. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret etti.

KILIÇDAROĞLU: "HALİL İBRAHİM SOFRASINI BÜYÜTMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Görüşme sonrası CHP lideri Kılıçdaroğlu "Yani işin özeti Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. Beraber olmaya çalışıyoruz, birlikte olmaya çalışıyoruz. Vatandaşların mağdur edilmemesini istiyoruz, en büyük arzularımızdan birisi bu" diye konuştu.

İNCE: "BU ERDOĞAN GİTMELİDİR"

İnce ise "Bizler, Memleket Partisi olarak; ittifaklar olmalıdır siyasette. Fakat bu ittifaklar, menfaat ittifakları olmamalıdır. İlke ittifakları olmalıdır, ilke etrafında. İlkelerimiz bizim çok nettir. İlkeler etrafında bu memleketi ayağa kaldırabiliriz. Yine inandığımız bir şey var: Bu Erdoğan gitmelidir. Bu Erdoğan yorgundur. Erdoğan, ortak aklı temsil etmemektedir. Erdoğan, kibirlidir. Akla inanmamaktadır."Bilime inanmamaktadır. Hukuka inanmamaktadır. Beş dakika dahi bu memleketi yönetmemelidir." ifadelerini kullandı.

"HOŞ GELDİNİZ, GÜLE GÜLE"

İnce'nin sözlerinin sonunda "Hoş geldiniz, güle güle" demesi dikkat çekti. Sosyal medyada gün olan anlara ilişkin gazeteci Sevilay Yılman önemli bilgiler aktardı.

tv100 yayınında İnce-Kılıçdaroğlu görüşmesinin perde arkasını anlatan Yılman, şu ifadelere yer verdi;

"Kılıçdaroğlu ‘Halil İbrahim sofrası’ vurgusu yapıyor ve ‘Çok önemli bir dönemeçteyiz, tarihi bir seçim, gün birlik olma günü, bu sofranın büyümesi lazım’ diyor, Muharrem Bey de ‘Evet, çok kritik bir seçim’ diyor, hatta ‘Bu son seçim’ deniliyor.

"ÇIKIŞTAKİ TAVRINA ŞAŞIRMIŞLAR"

Muharrem İnce, bu konuşmalara katılıyor, destek veriyor. Sonra Kılıçdaroğlu ve kurmayları ayrılmak için ayağa kalkıyor. Onlar da Muharrem Bey’in çıkıştaki tavrına şaşırmışlar. Sanıyorum İnce net bir teklif bekliyordu ama böyle bir teklif yapılmamış"

İNCE'DEN YENİ AÇIKLAMA: "BİZDE MİSAFİR GÜLE GÜLE DİYEREK UĞURLANIR"

Gündem yaratan ifadelerle ilgli Muharrem İnce'den yeni bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İnce, "Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Memleket Partimizde ağırladık. Bizde misafir hoş geldin diyerek karşılanır, nazik bir şekilde ağırlanır ve güle güle diyerek uğurlanır. Bu durumu başka yerlere çekmeye çalışmak Kemal Bey'e ve bana karşı saygısızlıktır." ifadelerini kullandı.