Hoşgörü kenti Mardin'e sonbaharda turist ilgisi

MARDİN (AA) - Tarihi ve kültürüyle adeta açık hava müzesi konumundaki Mardin, sonbaharda da turistlerden büyük ilgi görüyor.
Camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve taşın oya gibi işlendiği evleriyle cazibe merkezi Mardin, kavuştuğu huzurla bu yıl sadece 9 ayda 1 milyon 400 bin turiste ev sahipliği yaptı.
Ziyaretçilerine Anadolu'nun engin hoşgörüsünü yaşatan, zengin kültürel yapısı ve tarihi yapıları ile yerli ve yabancı turistlere büyülü bir atmosfer sunan Mardin'de yıl sonuna kadar 2 milyon turiste ulaşılması hedefleniyor.
Ankara'dan gelen Gönül Bingöl, Mardin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
"Mardin benim sevdam. Yaklaşık 9 sene önce gelmiştim. Mardin geçmişe göre gelişmiş ve değişmiş. Bundan çok memnunum." diyen Bingöl, herkese Mardin'i görmelerini tavsiye etti.
Mardin'e ikinci kez geldiğini dile getiren Satı Gültekin de kentte huzurun hakim olduğunu vurguladı.
GAP turu kapsamında kente geldiklerini anlatan Gültekin, Mardin'i çok beğendiklerini belirtti.
- Turizmdeki hareketlilik esnafı da güldürdü
Tarihi kentte esnaf Rıdvan Görgülü, nisan ve mayısta başlayan turizm hareketliliğinin aralık ayı sonuna kadar sürmesini beklediklerini aktardı.
Güven ve huzur ortamının sağlanmasının ardından muhteşem bir sezon geçirdiklerini ifade eden Görgülü, "İnşallah 2014 - 2015 sezonunda yakaladığımız trendi bu senede yakalayacağız, önümüzdeki sene de daha iyi çıkışlar yakalayacağız. Bu sene farklı ülkelerden de turistler kentimize gelmeye başladı. Ziyaretçiler buradan çok memnun bir şekilde ayrılıyor." dedi.
Görevlendirme yapılan belediyelerin sunduğu hizmetler sayesinde Mardin'in tarihi yapısına da katkı sunulduğuna işaret eden Görgülü, yaz döneminde Mardin'e gelenler turistlerin kentin sonbaharını da merak ederek yeniden geldiklerine dikkati çekti.
Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, Mardin'in turizmde ciddi bir ivme yakaladığını, sezonun tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.
Özelikle bu ay her gün onlarca turist kafilesinin geldiğini dile getiren Akyüz, turizm sezonunun kış döneminde de devam etmesini umut ettiklerini vurguladı.
"Mardin'de cami ve kiliseleri yan yana görmek turistleri çok etkiliyor, duygulanıyorlar, mutlu oluyorlar. Turistlere ilk ve son ziyaretleriniz olmasın, tekrar Mardin'e bekleriz diyoruz." diyen Akyüz, turistlerin kentin tanıtımına büyük katkı sunduğunu sözlerine ekledi.
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