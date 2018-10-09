Hoşgörü kenti Mardin'e sonbaharda turist ilgisi

MARDİN (AA) - Tarihi ve kültürüyle adeta açık hava müzesi konumundaki Mardin, sonbaharda da turistlerden büyük ilgi görüyor.

Camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve taşın oya gibi işlendiği evleriyle cazibe merkezi Mardin, kavuştuğu huzurla bu yıl sadece 9 ayda 1 milyon 400 bin turiste ev sahipliği yaptı.

Ziyaretçilerine Anadolu'nun engin hoşgörüsünü yaşatan, zengin kültürel yapısı ve tarihi yapıları ile yerli ve yabancı turistlere büyülü bir atmosfer sunan Mardin'de yıl sonuna kadar 2 milyon turiste ulaşılması hedefleniyor.

Ankara'dan gelen Gönül Bingöl, Mardin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Mardin benim sevdam. Yaklaşık 9 sene önce gelmiştim. Mardin geçmişe göre gelişmiş ve değişmiş. Bundan çok memnunum." diyen Bingöl, herkese Mardin'i görmelerini tavsiye etti.

Mardin'e ikinci kez geldiğini dile getiren Satı Gültekin de kentte huzurun hakim olduğunu vurguladı.

GAP turu kapsamında kente geldiklerini anlatan Gültekin, Mardin'i çok beğendiklerini belirtti.

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