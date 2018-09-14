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Hoşgörü kentinin tarihi bedesteni

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 11:22 | Son Güncelleme

Çok sayıda medeniyetin izlerini taşıyan hoşgörü kenti Mardin'de 15. yüzyılda yapılan, geçmişte sebze, meyve ve et satılan tarihi Kayseriyye Bedesteni, artık müşterilerine bakır, gümüş ve hediyelik eşya ile hizmet veriyor - Çarşı esnafından Sait Kantaş: - "İstanbul'un nasıl Kapalıçarşı'sı varsa Mardin'in de kapalı çarşısı Kayseriyye'dir. Mardin'e gelip de buraya gelmemek olmaz. Turistlerin gelmesini bekliyoruz"

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Çok sayıda medeniyetin izlerini taşıyan hoşgörü kenti Mardin'deki 500 yılı aşkın geçmişe sahip Kayseriyye Bedesteni turistlerin ilgisini çekiyor.

Mardin'de Akkoyunlular döneminde 15. yüzyılda yapılan, çeşitli dönemlerde restore edilen Kayseriyye Bedesteni, geçmişte sebze, meyve ve et satışı ile ticaretin merkezi oldu. Artık müşterilerine bakır, gümüş ve hediyelik eşya ile hizmet veren kentin tek bedesteni olma özelliğine sahip tarihi mekanın geçmişteki canlılığına turizmle kavuşturulması hedefleniyor.

- "Günlük kirası bir altındı"

Tarihi yapıda 35 yıldır esnaflık yapan Necmettin Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi bedestenin yüzlerce yıl ayakta durduğunu belirterek "Alışveriş hala devam ediyor." dedi.

"Eskiden buradaki her bir dükkan bir altınla kiralanıyordu. Her gün bir altın veriliyordu burada iş yapılabilmesi için. Burası ticaretin merkeziydi ve herkesin uğrak yeriydi." ifadesini kullanan Yüksel, bedestenin Mardin'in simgelerinden olduğunu aktardı.

Mardin'in turizmde büyük ilgi gördüğünü dile getiren Yüksel, turistlerin gelmesini, tarihi bedesteni herkesin görmesini beklediklerini söyledi.

- "Doğu'da ticaretin merkezi"

Esnaf Sait Kantaş, bedestenin bir dönem Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ticaretin merkezi olarak nitelendirildiğini anlattı.

"İstanbul'un nasıl Kapalıçarşı'sı varsa Mardin'in de kapalı çarşısı Kayseriyye'dir. Mardin'e gelip de buraya gelmemek olmaz. Turistlerin gelmesini bekliyoruz." diyen Kantaş, herkesin tarihi bedesteni görmesini tavsiye etti. Kantaş, tanıtımı yapılması halinde yerli ve yabancı turistlerin bedestene ilgisinin artacağını dile getirdi.

Musa Erginci, bedestende 30 yılı aşkın süredir esnaflık yaptığını belirtti. Daha önce sebze ve meyve satışı yapılan bedestenin bir süre de et pazarı olarak kullanıldığını anlatan Erginci, bir dönem kapalı kalan bedestenin 1980'li yıllarda restore edilerek yeniden hizmete açıldığını aktardı.

- "Tarih kokuyor"

Bedestenin ziyaretçilerinden Semire Şinegü, tarihi bedestenin kentte görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu söyledi. Mardin'i ziyaret edenlere buradan hediye almalarını tavsiye eden Şinegü, "Esnafımız çok sıcak kanlı. Hediyelik eşyalar çok güzel. Adeta alışveriş merkezi gibi. Herkesi buraya davet ediyoruz." dedi.

Antalya'dan gelen Ümit Çevik ise Mardin'in tarihinden çok etkilendiklerini, adeta büyülendiklerini ifade etti.

Bu tür tarihi yapıların yaşatılması gerektiğine işaret eden Çevik, "Daha önce görmemiştim, yeni görüyorum. Tarih kokuyor burası. Çok güzel. Herkese görmelerini tavsiye ederim." diye konuştu.

Adana'dan gelen Cansu Saygın da tarihi çarşıdan etkilendiğini dile getirdi. Hediyelik eşyaları çok beğendiklerini anlatan Saygın, ailelerine götürmek için alışveriş yapacaklarını kaydetti.

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