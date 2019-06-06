Hoşgörü şehrinde bayram bereketi

MARDİN (AA) - Farklı etnik yapıların bir arada yüzyıllarca yaşadığı ve birçok medeniyetin izlerini bünyesinde barındıran Mardin, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

Tarihi camileri, kiliseleri, çarşıları ve evleriyle ilgi çeken Mardin'e gelen ziyaretçiler, Kasımiye Medresesi, Zinciriye Medresesi, Deyrulzafaran Manastırı gibi tarihi ve kültürel mekanları gezdi. Otellerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı kentte, bazı ziyaretçiler çevre illerde konaklamak zorunda kaldı.

- "Özellikle turlar rağbet görüyor"

Misafirlerin ziyaret ettiği yapıların başında gelen tarihi Kasımiye Medresesi sorumlusu Hazbi Bulut, AA muhabirine, bayram tatilinin başlamasıyla yoğun bir turist hareketliliği yaşadıklarını söyledi. Son yılların en hareketli dönemini geçirdiklerini aktaran Bulut, bunun memnuniyet verici olduğunu belirtti. Bulut, "Günde en az 3 bin yerli ve yabancı turist ağırladık. İzdiham oluşuyor. Sabah erken saatlerde başlayan ziyaretler geç saatlere kadar sürüyor. Özellikle turlar rağbet görüyor. Mardin'e gelen mutlaka Kasımiye Medresesi'ni görmeden de gitmiyor." dedi.