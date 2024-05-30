Hoşlandığı çocuk çirkin olduğunu için gözyaşlarına boğuldu! O anları sosyal medyadan paylaşınca gündem yarattı

Sosyal medyadan yapılan bir paylaşımda genç bir kadın hoşlandığı çocuğun satış danışmanı olduğunu öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı. O anları kaydederek sosyal medyadan paylaşan genç kadın, "Yemin ederim ben bile kendimi anlamıyorum. Şu anda neden ağladığım konusunda hiçbir fikrim yok mesela. Ama iyi geliyor ağlamak. Bir sebep düşünüyorum. 14 aydır takılı kaldığım çocuk var mesela. Neden ondan hoşlanıyorum? O kadar çirkin ki... Çok çirkin gerçekten" dedi.

O anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Abla bırak o zaman bu kadar ağlamaya değer mi?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çocuğun hayatı kurtulmuş." yorumunu ekledi.