Hostes kabusu yaşattı! Taksi ücretini ödememek için yapmadığı kalmadı…

İstanbul’da Güngören'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek isteyen hostes, yol üstünden bir taksiye bindi. Varacağı yere kadar taksiyle gelen hostes, taksi ücretini ödemek istemeyince, taksi şoförü ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda hostes taksi şoförüne fiziksel şiddet uyguladı.

ÜCRETİ ÖDEMEDEN BAVULUNU ALIP GİTMEYE ÇALIŞTI

TGRT Haber'de yer alan ve sosyal medyada gündem olan olayda, parayı IBAN yoluyla atacağını söyleyen hostese inanmayan taksici, ücreti ödemesi için ısrar etti. Bavulunu alıp gitmeye çalışan hostesi durduran taksici hakaret ve tehditlere maruz kaldı.

Olayı kaydeden taksiciye tekme atan hostes küfür ve tehditler savurarak yoluna devam ederken, parasını isteyen taksiciyi işten attırdı.