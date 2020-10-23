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Hostesi geçmişi yaktı, utanç verici olaylar patladı!

İLGİNÇ HABERLER  | 23.10.2020 11:49 | Son Güncelleme

Avustralya'da daha önce bir okulda müfettiş olarak çalışan hostesin 15 yaşındaki öğrenciyle cinsel ilişkiye girmesi şok etkisi yarattı. 18 ay hapis cezasına mahkum edilen kadın, 1 hafta tutuklu kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı.

Hostesi geçmişi yaktı, utanç verici olaylar patladı!

Daha önce hostes olarak çalışan ve 15 yaşında bir erkek çocuğuyla cinsel birliktelik yaşayan kadın, bir hafta tutuklu kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı.

Avustralya’nın Sydney kentinden Melissa Nosti, 2010 yılında müfettiş olarak çalıştığı okulda bir öğrenciyle beraber olmuştu.

Avukatı, aynı suçu tekrar işleme ihtimalinin düşük olduğunu savunarak kefalet başvurusu yaparak şunları söyledi: “Bu olaydan sonra bir çalışma geçmişi var. Havayolu sektöründe hostes olarak çalıştı”.

Avukatın talebi bir doktor değerlendirmesinden sonra geldi. Değerlendirme Nosti’nin aynı suçu tekrar işlemeyeceği yönündeydi.

Hakim Susan Horan, kurbanın olaydan nasıl etkilendiğine ilişkin verdiği ifadenin de Nosti’nin kefaletle salınmasında ‘ikna edici’ olduğunu söyledi.

Nosti’nin ayrıca kurbanın yanına yaklaşması da yasaklandı. Sadece onun değil, şirketteki 16 yaştan küçük herhangi birisinin yanına yaklaşması yasaklandı.

Nosti, Burwood Yerel Mahkemesi’nde görülen davaya Silverwater Kadınlar Hapishanesi’nden video konferans yoluyla katıldı.

33 yaşındaki kadın suçunu itiraf ettikten sonra 6 ayı şartsız 18 ay hapse mahkum edilmişti. Ancak sıkı koşullar altında kefaletle serbest bırakıldı.

Nosti’nin temyiz duruşması yıl sonuna doğru görülecek.

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