Hostesin korku dolu günleri: Saplantılı eski sevgili satırla kapısına dayandı! Evine kamera yerleştirince şoke oldu

B. S. T.'nin evine yerleştirdiği güvenlik kamerasına yansıyanlar adeta korku filmlerine esin kaynağı olacak türden. Hostes B. S. T., Altan A.'nın kapısına dadandığı anları anlatırken "Bu adam belki beni o gece orada öldürecekti" diye konuştu. Elinden düşürmediği satırla B. S. T.'nin akşam yemeğine gittiği komşularının evinde de dehşet saçan Altan A., B. S. T.'nin yalvarmasına "İnsanları kesiyorum. Birazdan seni de kesip doğrayacağım" şeklinde karşılık verdi. Altan A. gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Hostes B. S. T. ise can güvenliğinden endişe ediyor. İşte takıntılı Altan A.'nın yaşattığı korkunç günlerin ayrıntıları...

AYAK PARMAĞINI KIRDI, ÖLÜM TEHDİTLERİ YAĞDIRDI

Tuzla'da bulunan bir sitede oturan ve bir havayolu şirketinde hosteslik yapan B.S.T (42), kendisiyle aynı sitede oturan Altan A. (47 ) ile sevgili oldu. İddiaya göre B.S.T, bir süre sonra erkek arkadaşının başka bir komşusuna satırla saldırdığına tanık olunca kendisinden ayrılmak istediğini söyledi. Bu duruma sinirlenen Altan A. ise kız arkadaşı B.S.T'yi tehdit etti ve çıkan tartışma sırasında B.S.T'ye şiddet uygulayarak ayak parmağını kırdı. İddiaya göre Altan A. kendisinden ayrılan kız arkadaşına mesajlar atarak ölümle tehdit etmeye başladı.

EVİNE KAMERA YERLEŞTİRİNCE...

B.S.T, yaşadıklarının ardından evine güvenlik kameraları yerleştirdi. Altan A. iddiaya göre 2 köpeği ve engelli 3 kedisiyle birlikte yaşayan hostesin evinin önüne gelerek kapıyı dakikalarca çaldı ve kadını taciz etti. B.S.T odasında korku ile Altan A.'nın gitmesini bekledi.

KOMŞUDA YEMEĞE BİLE KÂBUS OLDU!

21 Ağustos günü yaşanan olayda ise B.S.T, akşam saatlerinde kapı komşusu olan N.Y ve eşinin oturduğu eve yemeğe gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Altan A., 70 yaşındaki annesi Makbule A. ile birlikte N.Y ve eşi E.Y'nin evine geldi. İddiaya göre Altan A. eski kız arkadaşıyla görüşmelerine öfkelenerek N.Y'nin eşi E.Y'yi darbetmeye başladı. Bu sırada Altan A.'nın annesi Makbule A. ise N.Y'ye saldırdı. Etrafa tehditler savuran Altan A. daha sonra evinden aldığı satırla geri döndü ve eski kız arkadaşı B.S.T'ye yumruk attı. Saldırgan ardından elindeki satırla N.Y ve E.Y'nin evinin balkon camını kırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan Altan A. ifade verdikten sonra savcılık tarafından serbest bırakıldı. Altan A.'nın serbest bırakılmasına tepki gösteren B.S.T, can güvenliğinin olmadığını söyleyerek yardım istedi.

"BENİ KENDİ EVİMDE ZORLA ALIKOYDU"

Adliye çıkışı konuşan B.S.T, "Birisiyle tanıştım aynı sitede oturan. 15-20 gün flört dönemimiz oldu. Adam gayet normal görünüyordu. Fakat 20 gün sonra benim balkonumda yemek yerken yan taraftaki komşumla meğerse bunlar anlaşamıyorlarmış. Adam bir anda gitti, evinden satırını aldı ve yan tarafa saldırdı. Ben gerçekten şok oldum, inanamadım. O gece de gitti karakolluk oldular, şikayetçi oldu komşularım. Böyle bir ilişkiye hazır olmadığımı, böyle bir ilişki istemediğimi anlattığım zaman işin rengi değişti. O anda 'Sen beni bırakamazsın. Seni kimseye yar etmem, keserim.' dedi. Bir anda durdum, hiçbir şey yapamadım çünkü yine benim evimdeydi. Ertesi gün elinde satırla geldi. Beni gerçekten kendi evimde zorla alıkoydu bu adam. Ondan başka kimseyle görüşmemem, ondan başka kimseyle konuşmamam gerektiğini söyledi. Bir sürü tehditler aldım. Telefonumda bir sürü tehdit mesajı var bu adamın" dedi.

"BELKİ DE BENİ O GECE ORADA ÖLDÜRECEKTİ"

Evine kamera taktırdığını söyleyen B.S.T., "Gece saat 02.30- 03.00 civarlarında bir anda kapım çalmaya başladı. Yataktan zıpladım ne oluyor diye. Odamda telefonumdaki kamerayı açtım, izliyorum oradan. Adam 5-6 dakika boyunca kapıyı sürekli çaldı. Bu adam belki beni o gece orada öldürecekti. Ayrıldığımızı artık buraya gelmemesini söylediğim gece, beni kollarımdan tuttu ve topuğuyla ayak parmağımı ezdi" diye konuştu.

"İNSANLARI KESİYORUM, BİRAZDAN SENİ DE DOĞRAYACAĞIM"

B.S.T pazar akşamı yaşananları ise şu şekilde anlattı:

"En son yan komşumla birlikte akşam yemeği yerken bir anda ortalık karıştı. Polis gelene kadar arkadaşımın eşine sırf benle görüşüyorlar diye küfürlü konuşmalarla, 'Bu kişiyi siz nasıl evinize alırsınız' dedi. Artık o yapacağını yaptı. 'Siz burada bekleyin. Geliyorum şimdi sizi öldürmeye' dedi ve tekrar geri döndü evine. 10 saniye, 15 saniye sonra sol elinde satırla geldi. Ben onu görünce 'Lütfen yapma' dedim. Gözlerime baktı, sağ eliyle çeneme doğru bir yumruk attı. Ben zaten yere yığıldım. Şuurum kayboldu. Eğildi bana doğru ve 'Sen dedi şimdi burada dur. İnsanları kesiyorum. Birazdan seni de kesip doğrayacağım' dedi.

"BENİM YÜZÜMDEN İNSANLAR ÖLDÜ MÜ"

"Beni hemen komşularım aldı kendi evlerine. 'Öldüler mi' dedim. 'Benim yüzümden insanlar öldü mü' dedim. Şimdi güvenlik kameraları yok diye ben ölmeyi hak ediyor muyum. İfademi verdim. Koruma kararı ve uzaklaştırma kararı istedim. O kişi de oradaydı. Onlar da verdiler ifadelerini. Ve bana bu süre içinde zaten bir sürü tehdit mesajı var. 'Boğazını keseceğim seni öldüreceğim' diye. Ben çıktım evime geldim ve akşam saat 17.00'de evine baktığımda oturuyordu ve çayını içiyordu bu adam. Ve karşı karşıya bakıyoruz biz bu adamla."

Konuşmasına devam eden B.S.T, "Senin boğazını keseceğim' diyor, kamera görüntüleri var. Evimden 5-6 dakika boyunca gitmiyor kapıdan. Ayak parmağımı kırmış, şimdi ben ölmeyi hak ediyor muyum? Evde hayvanlarım var. 2 tane köpeğim var. 3 tane kedim var, 2 tanesi kör. Ben bunlarla bir hayat kurdum kendime. Ben evimde her gece bekliyorum kamera açık bir şekilde. Öyle yatıyorum ben" dedi.

"TEK SUÇUMUZ YAN KOMŞUMLA YEMEK YEMEK"

Eşi darbedilen ve evinin camları satırla kırılan N.Y. ise şu ifadeleri kullandı:

"Tek suçumuz ne biliyor musunuz, yan sitede yan komşumla bir akşam yemeği yemek. 'Bunun sizin evinizde ne işi var' diyerek eşime dalıyor. Benim eşimin yüzünde 3 tane kırık var. Şu an hastanede yatıyor. Pazartesi günü ameliyata girecek. Ben darbedildim. Ben İTP hastasıyım. 6 buçuk saat müşahede altında tutuldum iç kanama riskine karşı.

"70 YAŞINDA KADIN BENİ DARP ETTİ"

"Beni annesi darp etti. 70 yaşında teyzeymiş. 70 yaşında bir kadın. 5 yaşında kızım var. Gözümün altını tırmaladığını görmesin diye. Ben bu görüntüyle 5 yaşında çocuğumun yüzüne bakamayacağım. Ama bunun hesabı sorulacak. Nasıl bu adam biz daha evimize gitmeden gelir. Satırla camlarım doğrandı. Yapma yapma diyorum. Küfürler, 'Sizi keseceğim, kafanızı doğrayacağım' diye."

Altan A.'nın kapıya gelip tehdit ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

