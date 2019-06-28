Hosting hizmeti alacaklar dikkat

hizhosting.com Genel Müdürü Caner Çakı, iyi bir hosting hizmeti almak ve zaman kaybı yaşamamak için önemli açıklamalarda bulundu.

Gelişen teknoloji ile birlikte web sitesine sahip olmak, küçükten büyüye birçok işletme için büyük önem arz ediyor. Web sitesi kurmak isteyenlerin ise en büyük adımı bir hosting hizmeti hatta iyi bir hosting hizmeti almakla başlıyor. Farklı özelliklere ve hizmetlere sahip olan ‘hosting hizmetini almadan önce nelere dikkat etmeliyim?, ‘sunulan hizmetlerden nasıl ve ne kadar faydalanabileceğim?’ gibi sorular hemen hemen herkesin cevaplarını merak ettiği sorular. Hosting seçeneğinin çok olması da kafa karıştıran unsurların başında gelmekte. Kısıtlı bir hosting planı ile para ve iş kaybına uğramamanın gerektiğini belirten hizhosting.com genel müdürü Caner Çakı, iyi bir hosting hizmeti almak ve zaman kaybı yaşamamak için bazı ipuçları verdi. “7/24 destek verecek uzman ekibe sahibiz”

Caner Çakı, hosting hizmeti alacak olanların ilk önce görüştükleri firmanın hizmet ve desteğini araştırması gerektiğini belirterek, “Web sitenizin sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam edebilmesi için 7/24 destek sunan bir hosting sağlayıcısı ile çalışmanız çok önemli. Seçiminizi yapmadan önce firmayla ilgili yorumları araştırıp bazı özelliklerini birebir test etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Kaliteli destek veren bir hosting sağlayıcısı bulmanızda sizin için çok önemli olacaktır. 7/24 destek verecek uzman ekibine sahip olan bir hosting sağlayıcısı sizin için mükemmel bir seçim olacaktır” dedi.

“Güvenli bir ortam, sizi veri kaybından korur”

Çakı, hosting hizmetinde güvenlik konusunun da ön plana çıktığını ifade ederek şunları söyledi:

“Beraber çalışacağınız hosting sağlayıcısının güvenliğe önem vermekle kalmayıp, müşterilerinin web güvenliğini işinin temel taşlarından biri olarak gördüğüne emin olmanız gerekiyor. Güvenli bir ortam, sizi veri kaybı veya web sitenizin ele geçirilmesi gibi durumlardan korur ve kendinizi sürekli güvende hissedersiniz. Güvenli web siteleri daha hızlıdır çünkü sahte trafik ve taleplerin kaynakları tüketmesine izin verilmez.” “Günlük yedeklemeler oldukça önemli”

Gelişen teknoloji ile beraber her kullanıcının beklenti yükselttiği bir dönemde olduklarını belirten Caner Çakı, “Kullanıcılar beklemek yerine yüklenmesi uzun süren web sitelerini terk etmeyi tercih ederler. Hızın önemini bilen ve bunu kullanıcılara yansıtan bir hosting sağlayıcısı seçmeniz önemli çünkü bir saniye kazanmanız bile işletmenizi olumlu etkileyebilir ve sizi rakiplerinizin önüne geçirebilir” ifadelerini kullandı.

Herhangi bir olumsuz durumda web sitenizin hemen toparlayıp faaliyete geçirebilmenin büyük önem taşıdığını belirten Çakı, “Günlük yedeklemeler oldukça önemli hosting sağlayıcılarının bazıları haftalık yedekleme yaparken, bazıları günlük kaydeder. Hosting sağlayıcınız ile önce bu konuyla ilgili ayrıntıları öğrenmenizi ve günlük yedekleme hizmetinin hosting sağlayıcısı ile çalışmanızı tavsiye ederim” dedi.