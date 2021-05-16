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Houston’da Bir Haftadır Aranan Kaplan Sonunda Bulundu

16.05.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’nın Houston kentinde yaklaşık bir haftadır kayıp olan kaplan bulundu

Houston’da Bir Haftadır Aranan Kaplan Sonunda Bulundu

Amerika’nın Houston kentinde yaklaşık bir haftadır kayıp olan kaplan bulundu.

Yetkililer kaplanın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

9 aylık kaplan 9 Mayıs’ta kentin batı tarafında görülmesinin ardından aranıyordu.

Kaplanın sahibi olduğu belirtilen Hugo Cuevas’ın eşinin kaplanı polise teslim ettiği belirtiliyor.

Bununla birlikte avukatı, Hugo Cuevas’ın kaplanın sahibi olmadığını kaydediyor.

Polis, kaplanın bu hafta nerde tutulduğunu belirlemeye çalışıyor. Bu çerçevede kişi ya da kişilere suçlamalar yöneltilebilir.

Houston kentinde kaplan bulundurmak yasak. Sadece hayvanat bahçelerinin kaplan bulundurma hakları var.

Kaplanla bağlantılı olarak yakalanan Cuevas daha sonra kefaletle serbest bırakıladı ancak hakkında 2017 yılındaki cinayet suçlaması nedeniyle şu sıralar cezaevinde.

Kaplan ise bir koruma alanına gönderilecek ve bundan sonra yaşamına orda devam edecek.

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