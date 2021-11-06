Houston'da Müzik Festivalinde İzdiham: 8 Ölü

Teksas’ın Houston kentinde düzenlenen iki günlük müzik festivali Astroworld’un ilk gününde izdiham yaşandı. En az 8 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor.

Houston İtfaiye Amiri Samuel Pena, bugün sabah saatlerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, izdihamın Cuma akşamı 9 civarında yaşandığını belirtti. Pena’nın açıklamalarına göre, yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı festivalde, rap sanatçısı Travis Scott’ın da sahne aldığı konser sırasında seyircilerin sahneye doğru ilerlemeye çalışması sonucu bazı noktalarda sıkışıklık oluştu.

Pena, “Bildiğimiz kadarıyla, saat 9 civarında, kalabalık gruptaki kişiler sahneye doğru ilerlemeye çalışınca bir sıkışma yaşandı. Bu ortamda panik yarattı. Bazıları yere düşüp bayılmaya başlayınca panik hali daha da büyüdü” dedi.

Houston Emniyet Müdürü Yardımcısı Larry Satterwhite da, “Her şey bir anda olmuş; sadece birkaç dakika içinde yaşanmış” şeklinde konuştu.

Konsere katılanlar arasında izdihamda yaranan en az 300 kişiye festival alanında müdahale edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 17 kişiden 11’inin ise ani kalp durması yaşadığı belirtiliyor.

İzdiham sırasında kalabalığın içinde olan bir seyirci de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sanki cehennemde bir konser gibiydi. Nefes alamıyorduk, hiçbirşey göremiyorduk” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Houston Emniyet Müdürü Troy Finner da, “Hiçbirimizin spekülasyon yapmaması gerekiyor. Bugün kimse tüm soruların yanıtını bilmiyor. Kanıtı olmayan bir şeyden bahsediyorsanız, ben o konuyla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Burada şu an acı çeken aileler var” dedi.

İzdihamın ardından iptal edilen festivali düzenleyen Live Nation şirketi yetkilileri henüz bir açıklamada bulunmadı.

Sanatçı Travis Scott da, 75 dakikalık sahne performansı boyunca, birkaç kez gösteriye ara vererek, güvenlik görevlilerine sahnenin önünde sıkışık durumda görünen seyircilere yardım etmeleri çağrısı yaptığını söyledi.

