Howie Mandel'dan koronavirüs önlemi!

Corona virüs endişesi ünlüleri de etkisi altına aldı. Bella Hadid, Naomi Campbell, Gwyneth Paltrow gibi ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından, virüse karşı önlem uyarıları yaparak, maskeli, eldivenli, fotoğraflarını paylaştı. Howie Mandel ise önlemi abartan isim olarak dikkat çekti. İşte ünlülerden corona virüs paylaşımları...

Ünlülerden corona virüs paylaşımları...

HOWIE MANDEL Kanadalı komedyen Howie Mandel (64), geçtiğimiz gün Corona virüs'e karşı aldığı önlem ile oldukça paniğe kapılmış gözüküyordu. Mandel, geçtiğimiz gün ofisine yürürken tamamen örtülmüş kıyafetler giydi. Komedyenin bu kıyafeti 'Çernobil'de olmak gibi' yorumlarına neden oldu.

KATE HUDSON Kate Hudson'ın paylaşımında görülen maskesi için bir takipçisi, "Yanlış maske seçmişsin, sadece N95 maskeler koruyucu" yazdı. Hudson da Gwyneth Paltrow'un paylaşımının altına, "En azından doğru maskeyi takmışsın" diye yorum yazdı.

BELLA HADID Milano Moda Haftası kapsamında İtalya'da bulunan ünlü top model Bella Hadid ülkesine dönerken uçakta çektiği maskeli bir pozunu Instagram sayfasından paylaştı.

EVA LONGORIA Tatil için İtalya'da bulunan Eva Longoria, sosyal medya paylaşımında kendisini arayanlara ve mesaj gönderenlere teşekkür etti.

SELENA GOMEZ Annesiyle birlikte Chicago'ya turistik geziye giden Selena Gomez, maskeyle aldığı virüs önlemini sosyal medya sayfasında bu fotoğrafla duyurdu.

SYLVESTER STALLONE Beverly Hills'te alışveriş yaparken görüntülenen Sylvester Stallone, alışveriş sırasında ve ödeme yapmak için kasada ürünlere dokunurken tıbbi eldiven kullandı.

GWYNETH PALTROW ABD'den Fransa'ya seyahat eden Paltrow, sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı: "Paranoya mı? Tedbir mi? Panik mi? Sakinlik mi? Salgın mı? Propaganda mı? Paltrow işe koyuluyor ve uçakta bununla uyuyor. Ben bu filmi görmüştüm. Güvenliğinizi alın. El sıkışmayın. Ellerinizi sık sık yıkayın."

NAOMI CAMPBELL Daha önce germofobik (temizlik takıntısı) olduğunu açıklayan ünlü süper model Naomi Campbell, "Önce güvenlik" notuyla yeni fotoğraflarını paylaştı.