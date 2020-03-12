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Howie Mandel'dan koronavirüs önlemi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2020 13:39 | Son Güncelleme

Corona virüs endişesi dünyaya yayıldı. Herkes kendi imkanlarıyla önlem almaya çalışırken Kanadalı komedyen Howie Mandel; gaz maskesi ve koruyucu kıyafetin içine giydiği takım elbisesiyle dikkat çekti.

Corona virüs endişesi ünlüleri de etkisi altına aldı. Bella Hadid, Naomi Campbell, Gwyneth Paltrow gibi ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından, virüse karşı önlem uyarıları yaparak, maskeli, eldivenli, fotoğraflarını paylaştı.

Howie Mandel ise önlemi abartan isim olarak dikkat çekti. İşte ünlülerden corona virüs paylaşımları...

Ünlülerden corona virüs paylaşımları...

HOWIE MANDEL

HOWIE MANDEL
Kanadalı komedyen Howie Mandel (64), geçtiğimiz gün Corona virüs'e karşı aldığı önlem ile oldukça paniğe kapılmış gözüküyordu. Mandel, geçtiğimiz gün ofisine yürürken tamamen örtülmüş kıyafetler giydi. Komedyenin bu kıyafeti 'Çernobil'de olmak gibi' yorumlarına neden oldu.

KATE HUDSON

KATE HUDSON
Kate Hudson'ın paylaşımında görülen maskesi için bir takipçisi, "Yanlış maske seçmişsin, sadece N95 maskeler koruyucu" yazdı. Hudson da Gwyneth Paltrow'un paylaşımının altına, "En azından doğru maskeyi takmışsın" diye yorum yazdı.

BELLA HADID

BELLA HADID
Milano Moda Haftası kapsamında İtalya'da bulunan ünlü top model Bella Hadid ülkesine dönerken uçakta çektiği maskeli bir pozunu Instagram sayfasından paylaştı.

EVA LONGORIA

EVA LONGORIA
Tatil için İtalya'da bulunan Eva Longoria, sosyal medya paylaşımında kendisini arayanlara ve mesaj gönderenlere teşekkür etti.

SELENA GOMEZ

SELENA GOMEZ
Annesiyle birlikte Chicago'ya turistik geziye giden Selena Gomez, maskeyle aldığı virüs önlemini sosyal medya sayfasında bu fotoğrafla duyurdu.

SYLVESTER STALLONE

SYLVESTER STALLONE
Beverly Hills'te alışveriş yaparken görüntülenen Sylvester Stallone, alışveriş sırasında ve ödeme yapmak için kasada ürünlere dokunurken tıbbi eldiven kullandı.

GWYNETH PALTROW

GWYNETH PALTROW
ABD'den Fransa'ya seyahat eden Paltrow, sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı: "Paranoya mı? Tedbir mi? Panik mi? Sakinlik mi? Salgın mı? Propaganda mı? Paltrow işe koyuluyor ve uçakta bununla uyuyor. Ben bu filmi görmüştüm. Güvenliğinizi alın. El sıkışmayın. Ellerinizi sık sık yıkayın."

NAOMI CAMPBELL

NAOMI CAMPBELL
Daha önce germofobik (temizlik takıntısı) olduğunu açıklayan ünlü süper model Naomi Campbell, "Önce güvenlik" notuyla yeni fotoğraflarını paylaştı.
Corona virüs salgını başlamadan önce bile uçak seyahatlerinde maske takan 49 yaşındaki model, virüsten korunmak için önlemlerini artırdı. Campbell, sadece maske takmakla kalmadı, koruyucu kıyafet, eldiven ve gözlükle seyahate çıktı.
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