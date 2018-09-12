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Höyükte, 2 bin 500 yıllık yayık bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 10:03 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçe merkezinde 5 bin yıllık geçmişe sahip Maydos Kilisetepe Höyüğü'nde 2 bin 500 yıl öncesinde yayık olarak kullanılan küp bulundu.

Höyükte, 2 bin 500 yıllık yayık bulundu

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçe merkezinde 5 bin yıllık geçmişe sahip Maydos Kilisetepe Höyüğü'nde 2 bin 500 yıl öncesinde yayık olarak kullanılan küp bulundu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Göksel Sazcı, bu yılki kazılarda bulunan 72 santimetre boyunda ve 50 santimetre genişliğindeki yayığın, tereyağ yapımında kullanıldığını belirlediklerini söyledi.
Eceabat ilçesinde Maydos Kilisetepe Höyüğü'nde 2010 yılından bu yana devam eden kazı çalışmaları, yeni keşifleri de beraberinde getiriyor. Maydos Kilisetepe Höyüğü'nde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Göksel Sazcı başkanlığında, 25 kişilik ekip ile sürdürülen kazılarda, 2 bin 500 yıl öncesine ait yayık tespit edildi. Toprak altından kazı ekibinin büyük bir titizlikle yürüttüğü çalışmalar ardından günyüzüne çıkarılan 72 santimetre boyunda ve 50 santimetre genişliğindeki yayığın, o dönem tereyağ yapımında kullanıldığı belirlendi.
Maydos Kilisetepe Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Göksel Sazcı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi Niğde Müzesi'nden arkeolog Mustafa Eryaman ile Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, 2 bin 500 yılık yayık hakkında bilgi vermek için basın toplantısı düzenledi.
'TEREYAĞ ÜRETİLDİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİZ'
Kazı Başkanı Doç. Dr. Göksel Sazcı, "Dikkat ederseniz üzerinde iki adet delik var. Küp kullanılırken, yani çalkalanırken ağız kısmı deri ile kaplanıyor ve bu deliklerde kapatılıyor. Fakat bu deliklerin bir fonksiyonu var. Çalkalanırken içerisindeki ayran formante oluyor ve gaz oluşuyor. Biriken gazın dışarı çıkması gerekiyor. Bunun için de delikler açılıyor. Gaz dışarıya bu deliklerden alınıp tekrar çalkalama işlemi yapılıyor. Bu teknik Anadolu'da günümüzde halen kullanılıyor. Bu tür kapların kullanımının en az 2 bin 500 yıl geriye gittiğini söyleyebiliriz. Bulduğumuz eser nedeniyle Eceabat'ta da 2 bin 500 yıl önce tereyağ üretildiğini söyleyebiliriz. Tabi bu formdan ve güncel araştırmalardan çıkarttığımız bir sonuç. Ama kesin sonuç, bu küpün dibinden aldığımız örneklerin analizinden sonra belli olacak. Örneklerin, üniversitede lipit yağ analizleri yapılacak. O zaman bunları kesin olarak söyleyebileceğiz" dedi.
ÇANAKKALE'DE 8 ARKOEOLOJİK KAZI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
İl genelinde toplam 8 arkeolojik kazı gerçekleştirildiğini belirten Çanakkale Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Dokuz ise, "Bu kazılarımızdan bir tanesi de Eceabat Kilisetepe Höyüğü'nde gerçekleştiriliyor. Kilisetepe Höyüğü'ndeki kazımızın bu sene 9'uncu sezonu. Kazı sezonu önümüzdeki günlerde bitecek. Göksel Sazcı hocamız bu sene yine ilklere imza attı. Tereyağ ve yemek kabı olarak kullanılan muhteşem bir obje bulundu. Bundan sonraki yıllarda da daha nice güzel arkeolojik eserlerin bulunmasını ümit ediyorum" diye konuştu.

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Höyükte, 2 bin 500 yıllık yayık bulunduHöyükte, 2 bin 500 yıllık yayık bulunduHöyükte, 2 bin 500 yıllık yayık bulunduHöyükte, 2 bin 500 yıllık yayık bulundu

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