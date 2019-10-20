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Höyükte 8 bin 500 yılllık öncesine ait deniz ürünleri buluntuları

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 09:42 | Son Güncelleme

 İZMİR'de 2005 yılından bu yana kazı çalışmalarının devam ettiği Bornova Yeşilova Höyüğü'nde, binlerce yıl öncesine ait tarihe ışık tutacak buluntular, gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Höyükte 8 bin 500 yılllık öncesine ait deniz ürünleri buluntuları

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de 2005 yılından bu yana kazı çalışmalarının devam ettiği Bornova Yeşilova Höyüğü'nde, binlerce yıl öncesine ait tarihe ışık tutacak buluntular, gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Uzman ekip tarafından sürdürülen kazılarda, İzmirlilerin deniz tutkusunun simgesi haline dönüşen midye ile çipura, öldürücü bir tür olan zehirli vatoz balığı, denizkestanesi, istiridye buluntularına rastlandı. 8 bin 500 yıllık kalıntılar, kentte yaşayanların denizle olan bağlantısının yanı sıra midyeye olan tutkusunun binlerce yıl öncesine dayandığını ortaya koyuyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteği ile kazı çalışmalarının devam ettiği Yeşilova Höyüğü'nde, bir kez daha binlerce yıl öncesine ait kalıntılara rastlandı. Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin ve ekibi tarafından yapılan kazılarda, İzmirlilerin çok fazla tükettiği deniz ürünlerinin kalıntılarına rastlandı. Yeşilova Höyüğü'nde son olarak, çipura, öldürücü bir tür olan zehirli vatoz balığı, denizkestanesi, istiridye ve midye buluntuları çıkarıldı. Buluntular, İzmirlilerin denizle olan bağlantısı ve midyeye olan tutkusunun 8 bin 500 yıl öncesine dayandığını ortaya koyuyor.
Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, çalışmaların tarih öncesine ait olan arkeolojik alanda sürdürüldüğünü, Egelilerin yaşamlarına dair ilk izleri burada öğrenmeye çalıştıklarını ve her yıl değişen, farklılaşan sayıda buluntularla karşılaştıklarını söyledi. Yaptıkları çalışmalarda İzmir'in denize dönük yüzünü anlatan, ortaya çıkaran çok sayıda bulguyla karşılaştıklarını aktaran Zafer Derin, "Deniz, 8 bin 500 yıl önce -35 metre civarında olmasına karşın, Egeliler ve Bornovalılar, özellikle hep denizle ilgilenmişler. Midye, deniz salyangozu, istiridye gibi deniz ürünlerini toplamışlar" dedi.
Yapılan çalışmalarda, bölgede yaşayanların avcılık da uğraştığına dair bilgiler elde ettiklerini ifade eden Doç. Dr. Derin, yine çipura kemiklerinin bulunduğunu belirterek, "Bu buluntu önemli. Çünkü deniz ve İzmir ile özdeşleşen bir balık türü. Bunların dışında yine deniz kıyısında yaşayan vatoz ile ilgili bazı kalıntılarımız var. Çalışmalarımızda bölgede yaşayanların denize dönük bu topluluk olduğunu gördük. Bunun yanı sıra tarım yaparak, bir taraftan da hayvancılık yaparak yaşamlarını sürdürmüş. 8 bin 500 önce buraya yerleşenler, Egeli olarak yaşamışlar" dedi.
'BORNOVA'NIN KİMLİĞİ YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ VE HOMEROS'TUR'
Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da, İzmir'in tarih öncesinde bile deniz şehri olduğunu, ilçenin de denizle iç içe bulunduğunu aktardı. Kazı alanında 8 bin 500 yıl öncesine ait kalıntıların yeni şeyleri ortaya çıkardığını anlatan Mustafa İduğ, bölgedeki kazılara hız vereceklerini söyledi. İduğ, "Biz 'Bornova'ya deniz getireceğiz' demiştik. Aslında Bornova'da deniz varmış, getirmeye gerek kalmadı. 8 bin 500 yıl önce Ege Üniversitesi'nin arka tarafı denizmiş" dedi. Bornova'nın geçmişte Levantenlerin yaşadığı bir yer olduğunu, ilçede 24'ün üzerinde köşk bulunduğunu vurgulayan İduğ, "Bunları bir müze haline getirerek turizmi geliştirmeye çalışıyoruz. Bornova'nın kimliği Yeşilova Höyüğü ve Homeros'tur. Bunları birleştirerek 2020 yılında turizme çok ciddi anlamda destek vereceğiz. Bence birçok yerli turistin burayı görmesi gerekiyor. İzmir'e sadece Konak ve Karşıyaka'yı görmeye değil, Yeşilova Höyüğü için gelen turistleri görmeyi hayal ediyoruz. Bu hayalimizi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
Tarih öncesine ait buluntuların sergilendiği Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'ni her yıl en az 20-25 bin kadar turist ziyaret ediyor.

FOTOĞRAFLI

Höyükte 8 bin 500 yılllık öncesine ait deniz ürünleri buluntularıHöyükte 8 bin 500 yılllık öncesine ait deniz ürünleri buluntularıHöyükte 8 bin 500 yılllık öncesine ait deniz ürünleri buluntularıHöyükte 8 bin 500 yılllık öncesine ait deniz ürünleri buluntuları

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