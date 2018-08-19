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Höyükte kaçak kazıda gazdan etkilenip fenalaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 11:59 | Son Güncelleme

BURDUR'da kaçak kazı için girdiği höyükte karbonmonoksit gazından etkilenerek fenalaşan İ.C.

Höyükte kaçak kazıda gazdan etkilenip fenalaştı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da kaçak kazı için girdiği höyükte karbonmonoksit gazından etkilenerek fenalaşan İ.C. (60), AFAD ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.
Burdur'da İ.C. ve M.T. (24), Burdur- Fethiye karayolunun 20'nci kilometresindeki Yassıgüme köyü yakınlarındaki bir höyüğe girdi. İddiaya göre kaçak kazı yapan 2 kişi kazdıkları tünelde aydınlatma amacıyla çalıştırdıkları bir motor nedeniyle karbonmonoksit gazından etkilendi. M.T. kendi imkanlarıyla tünelden çıkmayı başarırken, İ.C. ise fenalaştı.
M.T.'nin saat 04.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1.5 saatlik çalışmanın ardından İ.C. kazı yaptıkları yerden çıkarıldı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen İ.C. yoğun bakım ünitesine alınırken, M.T. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Höyükte kaçak kazıda gazdan etkilenip fenalaştıHöyükte kaçak kazıda gazdan etkilenip fenalaştıHöyükte kaçak kazıda gazdan etkilenip fenalaştı

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