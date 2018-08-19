HABER

Höyükte kaçak kazıda gazdan etkilenip fenalaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 15:20 | Son Güncelleme

BURDUR'da kaçak kazı için girdiği höyükte karbonmonoksit gazından etkilenerek fenalaşan İ.C.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da kaçak kazı için girdiği höyükte karbonmonoksit gazından etkilenerek fenalaşan İ.C. (60), AFAD ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Burdur'da İ.C. ve M.T. (24), Burdur- Fethiye karayolunun 20'nci kilometresindeki Yassıgüme köyü yakınlarındaki bir höyüğe girdi. İddiaya göre kaçak kazı yapan 2 kişi kazdıkları tünelde aydınlatma amacıyla çalıştırdıkları bir motor nedeniyle karbonmonoksit gazından etkilendi. M.T. kendi imkanlarıyla tünelden çıkmayı başarırken, İ.C. ise fenalaştı.

M.T.'nin saat 04.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1.5 saatlik çalışmanın ardından İ.C. kazı yaptıkları yerden çıkarıldı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen İ.C. yoğun bakım ünitesine alınırken, M.T. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

PARTNERAntalya'da kilisede gizemli iskeletlerAntalya'da kilisede gizemli iskeletler
HDP'li Başkanın cebinden şok eden not!HDP'li Başkanın cebinden şok eden not!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Banyo yapan kadınları videoya çeken sapık yakalandı!

Banyo yapan kadınları videoya çeken sapık yakalandı!

Avcılar'da vahşet!

Avcılar'da vahşet!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anadolu Otoyolu'nda 30 kilometrelik araç kuyruğu

Anadolu Otoyolu'nda 30 kilometrelik araç kuyruğu

Fuhuş sırasında elektro şokla tehdit!

Fuhuş sırasında elektro şokla tehdit!

HDP'li Başkanın cebinden şok eden not!

HDP'li Başkanın cebinden şok eden not!

Kayseri'den kahreden haber!

Kayseri'den kahreden haber!

Ünlü yalıda başlayan işkence 3 gün sürmüş!

Ünlü yalıda başlayan işkence 3 gün sürmüş!

Kerime Yıldırım diğer kadın adaylara ahlaksız iftiralar atmış!

Kerime Yıldırım diğer kadın adaylara ahlaksız iftiralar atmış!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.