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Höyüktepe Tümülüsü'nü tahrip eden 2 defineci tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 13:11 | Son Güncelleme

YOZGAT'ın Sarıkaya ilçesi Azapbaşı köyünde, iş makinesiyle kaçak kazı yaparak, 'Höyüktepe Tümülüsü'nü tahrip ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Höyüktepe Tümülüsü'nü tahrip eden 2 defineci tutuklandı

Harun GÖKÇEKOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT'ın Sarıkaya ilçesi Azapbaşı köyünde, iş makinesiyle kaçak kazı yaparak, 'Höyüktepe Tümülüsü'nü tahrip ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Azapbaşı köyünün yakınındaki 'Höyüktepe Tümülüsü'nün kaçak kazı sırasında tahrip edildiğinin belirlenmesinin ardından jandarma ekipleri harekete geçti. Araştırmada, definecilerin, üzerinde paletli kepçe bulunan TIR ve bir arazi aracı ile bölgeye gelerek kaçak kazı yaptıkları belirlendi. Bugüne kadar tarihi özelliğini koruyan ve Erken Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 'Höyüktepe Tümülüsü'nün de iş makinesiyle yapılan kazı sırasında tahrip edildiği saptandı.
Köylerde ve yol güzergahında bulunan güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, plaka kayıtlarından, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. 3 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer Y. ve Hakan Y. tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin, kaçak kazı yapmak suçundan daha önce sabıkalarının olduğu öğrenildi.

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Höyüktepe Tümülüsü'nü tahrip eden 2 defineci tutuklandıHöyüktepe Tümülüsü'nü tahrip eden 2 defineci tutuklandıHöyüktepe Tümülüsü'nü tahrip eden 2 defineci tutuklandı

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