Hozan Cane serbest bırakıldı

Cane'nin avukatı Nevroz Akalan, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Cane'nin Bakırköy'de tutulduğu cezaevinden Çarşamba akşamı ayrıldığını söyledi. Ancak müvekkili hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğunu vurgulayan Akalan, mahkemenin Cane'nin uzun tutukluluk halinin orantısız olduğu savunmasını kabul ederek serbest bırakılmasını onayladığını aktardı.

Türkiye'de terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve iki yıldır da cezaevinde bulunan ses sanatçısı Hozan Cane'nin avukatı müvekkilinin serbest bırakıldığını açıkladı.

Alman vatandaşı olan Hozan Cane'nin durumuyla ilgili olarak Alman hükümeti uzun süredir diplomatik çözüm bulmak için çaba harcıyordu. Cane'yi ziyaret amacıyla Türkiye'ye giden kızı Gönül Örs de yine terör suçlamalarıyla gözaltına alınmış, tutuksuz yargılanması amacıyla yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı. Örs'ün davası da bugün görülmeye devam edilecek.

dpa/ SSB, HS

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