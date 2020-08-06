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Hozan Cane'nin davası yeniden görülüyor

06.08.2020 11:33 | Son Güncelleme

Türkiye'de terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılanarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Kürt sanatçı Hozan Cane'nin davası yeniden görülüyor.

Türkiye'ye tutuklu yargılanan ve terör örgütü üyeliği suçlamasıyla iki sene önce 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ses sanatçısı Hozan Cane'nin davası yeniden görülüyor. Karara yapılan temyiz başvurusu üzerine bugün Edirne'de yeniden görülecek davayı, Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grubu İnsan Hakları Politikaları Sözcüsü Frank Schwabe de izleyecek.

Türkiye'ye hareketinden önce Twitter'den bir açıklama yapan politikacı, Hozan Cane'nin haksız yere ve siyasi gerekçelerle iki yıldır cezaevinde tutuklu olduğunu, kızının da Türkiye'den çıkış yasağı bulunduğunu söyleyerek onları yeniden yaşadıkları Almanya'ya getirebilme umuduyla ve destek amacıyla Türkiye'ye gittiği mesajını paylaştı.

Hozan Cane adıyla tanınan Alman vatandaşı ses sanatçısı Saide İnac, 2018 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerinden kısa süre önce Edirne'de gözaltına alınmış, Kasım 2018'de de terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılanıp 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cezaya itiraz eden Hozan Cane'nin avukatı temyiz başvurusunda bulunmuş, temyiz incelemesi sonucunda da Cane'nin "örgüt üyesi" olduğuna dair suçlamayı kesinleştiren açık ve net kanıtlar görülemediğine hükmetmişti. Savcılık, ses sanatçısı Cane'ye yönelik iddialarını sosyal medyada yer alan paylaşımlarına dayandırmıştı.

Alman vatandaşı olan Hozan Cane'nin durumuyla ilgili olarak Alman hükümeti uzun süredir diplomatik çözüm bulmak için çaba harcıyor. Cane'yi ziyaret amacıyla Türkiye'ye giden kızı Gönül Örs de yine terör suçlamalarıyla gözaltına alınmış, tutuksuz yargılanması amacıyla, yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı.

dpa/ ETO, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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