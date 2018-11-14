HABER

Hozat Belediye Başkanı'ndan, Konak için adaylık başvurusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2018 16:49 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Hozat Belediye Başkanı CHP'li Celaleddin Polat, bu kez adaylık konusunda kilometrelerce uzaktaki kenti, İzmir'i tercih etti.

Hozat Belediye Başkanı'ndan, Konak için adaylık başvurusu

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- TUNCELİ'nin Hozat Belediye Başkanı CHP'li Celaleddin Polat, bu kez adaylık konusunda kilometrelerce uzaktaki kenti, İzmir'i tercih etti. 31 Mart seçimleri öncesinde Konak'tan belediye başkan aday adaylığı başvurusunda bulunan Polat'ın yerine, Hozat'ta farklı bir isim aday gösterildi.
Tunceli'nin Hozat ilçesinin belediye başkanı CHP'li Celaleddin Polat, görev süresinin sonuna doğru, hizmet etmek istediği kent konusunda tercihini İzmir'den yana kullandı. 1403 kilometre uzaklıktaki İzmir'in Konak ilçesi için aday adaylık başvurusunda bulunan Başkan Polat'ın yerine, farklı bir partili aday gösterildi. CHP Genel Merkezi, Hozat'ta 31 Mart 2019 yerel seçimlerine Seyfi Geyik ile girme kararı aldı. Polat'ın ise aday gösterilip gösterilmeyeceği henüz belli değil.

FOTOĞRAFLI

Brokoli ve yoğurdu karıştırınca bakın ne oluyor!Brokoli ve yoğurdu karıştırınca bakın ne oluyor!
Bakan Selçuk: Yapıyı dönüştürmezsek, süreçleri tasarlayamayızBakan Selçuk: Yapıyı dönüştürmezsek, süreçleri tasarlayamayız
CHP'nin birçok il ve ilçede belediye başkan adayları açıklandı! (CHP adayları tam liste) CHP'nin birçok il ve ilçede belediye başkan adayları açıklandı! (CHP adayları tam liste)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

Ormanda çırılçıplak halde cesedi bulundu! Eski eşi cinsel ilişkiye girip...

Ormanda çırılçıplak halde cesedi bulundu! Eski eşi cinsel ilişkiye girip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinin detayları ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinin detayları ortaya çıktı

AK Parti'den '3 dönem kuralı' ile ilgili yeni açıklama

AK Parti'den '3 dönem kuralı' ile ilgili yeni açıklama

CHP'nin birçok il ve ilçede belediye başkan adayları açıklandı! (CHP adayları tam liste)

CHP'nin birçok il ve ilçede belediye başkan adayları açıklandı! (CHP adayları tam liste)

CHP'nin Ankara ve Eskişehir'deki belediye başkan adayları belli oldu

CHP'nin Ankara ve Eskişehir'deki belediye başkan adayları belli oldu

CHP'den son dakika Mansur Yavaş açıklaması

CHP'den son dakika Mansur Yavaş açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, 'Kadir Mısıroğlu' ziyareti açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, 'Kadir Mısıroğlu' ziyareti açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.