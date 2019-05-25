Hozat'ta kadınların organik örgü bebeklerine yoğun ilgi

Ferit DEMİR/HOZAT(Tunceli),(DHA)- TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde kadınların el emeği göz nuruyla yaptıkları organik örgü oyuncak bebekler yoğun ilgi görüyor.

Hozat Kaymakamlığı'nca 2017 yılında Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim ve İş Kur İl müdürlüğü desteğiyle 'Kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifi' çalışmaları kapsamında 50 kadının yer aldığı organik örgü oyuncak bebek atölyesi kuruldu. Hozat Öğretmenevi'nde kurulan atölyede kadınlar, çizgi film karakterlerinin yanında yöresel motiflerle bez bebek üretiyorlar. Ürettikleri organik örgü bebek oyuncağını bir yandan markalaştıran kadınlar diğer yandan da ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Atölye sorumlusu usta öğretici Seyran Dilekçi, 50 kadının ayda 750 oyuncak bebek ürettiğini ve bebeklerinin hiçbir kimyasal ürün taşımadığını belirterek şunları dile getirdi: "Kadınlarımız üç günde bir bebek örebiliyorlar. Ayda 50 kadınımız 750 bebek üretiyor. Üretimimiz çok güzel gidiyor. Tamamen organik ve hiçbir kimyasal madde taşımıyor. Kirlenen bebekler yıkanarak tekrar kullanılabiliyor. Yıkandığı zaman hiçbir özelliği kaybolmuyor son derece sağlıklı oyuncak üretiyoruz yani tamamen organik."