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Hozat'ta kadınların organik örgü bebeklerine yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 17:15 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde kadınların el emeği göz nuruyla yaptıkları organik örgü oyuncak bebekler yoğun ilgi görüyor.

Ferit DEMİR/HOZAT(Tunceli),(DHA)- TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde kadınların el emeği göz nuruyla yaptıkları organik örgü oyuncak bebekler yoğun ilgi görüyor.

Hozat Kaymakamlığı'nca 2017 yılında Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim ve İş Kur İl müdürlüğü desteğiyle 'Kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifi' çalışmaları kapsamında 50 kadının yer aldığı organik örgü oyuncak bebek atölyesi kuruldu. Hozat Öğretmenevi'nde kurulan atölyede kadınlar, çizgi film karakterlerinin yanında yöresel motiflerle bez bebek üretiyorlar. Ürettikleri organik örgü bebek oyuncağını bir yandan markalaştıran kadınlar diğer yandan da ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Atölye sorumlusu usta öğretici Seyran Dilekçi, 50 kadının ayda 750 oyuncak bebek ürettiğini ve bebeklerinin hiçbir kimyasal ürün taşımadığını belirterek şunları dile getirdi: "Kadınlarımız üç günde bir bebek örebiliyorlar. Ayda 50 kadınımız 750 bebek üretiyor. Üretimimiz çok güzel gidiyor. Tamamen organik ve hiçbir kimyasal madde taşımıyor. Kirlenen bebekler yıkanarak tekrar kullanılabiliyor. Yıkandığı zaman hiçbir özelliği kaybolmuyor son derece sağlıklı oyuncak üretiyoruz yani tamamen organik."

Atölyede çalışan Gülten Baran Yıldırım, "Bunları el emeği, göz nuruyla yapıyoruz. Elimizde kalmaması için uğraşıyoruz. Bu anlamda herkesin desteğini bekliyoruz" dedi. Her gün atölyeye gelerek üretim yaptığını anlatan Fatma Yıldız da, "Burada çalışan bütün kadınların çocukları var. Sağlıklı ve çocuklara zararı olmayan oyuncak bebek ürettiğimiz için son derece mutluyuz ve aile bütçemize katkı sunarak geçimimizi sağlıyoruz." Hozat'a gelen turistler ise atölyeyi ziyaret ederek satın aldıkları örgü bebekleri memleketlerine hediye götürüyor.

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