Hozat'ta uyuşturucuya 1 tutuklama

Ferit DEMİR/HOZAT (Tunceli), (DHA)- TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde bir evde 2 kilo esrar, 400 gram kenevir tohumu, 3 hassas terazi, 3 tüfek, kuru sıkı tabanca ve 63 fişek ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları C.K.'nin evine özel harekât ve jandarma ekipleri eşliğinde operasyon düzenledi. Operasyonda, arama yapılan evde 2 kilo esrar, 400 gram kenevir tohumu, 3 hassas terazi, 3 tüfek, kuru sıkı tabanca ve 63 fişek ele geçirildi. Esrar, silah ve mühimmata el konulurken, C.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen C.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
FOTOĞRAFLI
Okuyucu Yorumları 0 yorum