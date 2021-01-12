HP, PS, KW ve BG güç birimleri arasında nasıl bir bağlantı vardır?

İşte bu farklı ifade şekilleri insanların akıllarını karıştırıyor olabilirler. Aslında bu birimler farklı rakamları ifade edebiliyor. İşte karışıklığa sebep olmamak için veriler kontrol edilirken hangi ölçü birim sisteminin baz alındığını bilmek önem arz eder. Bir çoğumuz şu hatayı yapıyoruz. HP ile PS değerinin aynı olduğunu zannediyoruz. Ancak bu iki değer birbiriyle aynı değildir. Otomobil üreticileri arasında bir motor gücü yarışı her zaman var olmuştur. Müşteriler tasarımın yanında bir de ek olarak güç verisine de baktığını biliyoruz. Hatta bazı müşteriler iki araç arasındaki 2-3 PS fark olsa bile diğer modeli tercih edebiliyor. Bir gerçek var ki güç birimi olan, HP veya PS uzant kısaltmaları arasında değer olarak fark vardır. Arada oluşan bu farklılıklar genelde üreticiler tarafından değil markanın o ülkedeki satıcısından kaynaklanıyor. Bir marka PS değerini kullanırken bir diğeri HP kullanabilir veya PS değerini belirtip HP olarak ifade edilebilir. Bu ifadelerin açılımlarına baktığımızda;

HP: Horse Power – İngilizce beygir gücü demektir. Bu ifade İngiliz normunu bize açıklar.

PS: Pferde Stärke – Almanca Beygir Gücü demektir. Almanya DIN normunda gücünün karşılığıdır.

Bu iki ifadenin de asıl çıkış amacı Watt’dır. Bu birim üzerinden birbirilerine dönüştürülür. • 1 KW = 1.341 HP

• 1 KW = 1.36 PS

• 1 HP = 1.014 PS

• 1 PS = 0.986 HP Daha detaylı anlatmak gerekirse; Yeni Mercedes E sınıfı AMG E43 modelinin gücü 400 PS olarak kayıtlara geçmiş durumda. Bu birim gücü HP’ye çevirdiğimizde yukarıdaki tabloyu kullanmamız gerekir. 1 PS = 0.986 HP olarak alınır ve 0.986 ile çarpılır. 400ps x 0.986 = 394.4 HP değeri ortaya çıkar. Alman DIN ölçüsüne geçildiğinde 400 PS İngiliz normunda 5.6 PS daha düşük ve 394.4 HP değerine eşittir. Otomobil markalarının Almanya ve İngiltere web sitelerine bakarak Türkiye pazarındaki bazı siteler karşılaştırılmıştır. Dip not olarak bu karşılaştırma 2016 yılında yapılmıştır. MARKALAR VE MOTORLARI ALFA ROMEO Bu markada ele aldığımız motor 1.4 TB Multiair motordur. Motorun gücü 125 KW olarak belirlenmiş. Türkiye sitesine baktığımızda 170 HP olarak alınmış. Aslında bu değer 167.6 HP’ye karşılık geliyor. Almanya ve İngiltere sitesinde 170 PS olarka doğru yayınlanmış.