HPD eski ve yeni yöneticilerinin olduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kocaeli’de düzenlenen PKK/KCK operasyonunda terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında HDP’nin yöneticilerinin de olduğu 10 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli’de PKK/KCK terör örgütleriyle bağlantılı olduğu, terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen şüpheli şahısların yakalanması için polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda HDP’nin eski ve yeni yöneticilerinin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 42 adet fişek, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirilmiştir.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, sabah saatlerinde polis koruması eşliğinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

