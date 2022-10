HPV aşısı ile rahim ağzı kanserini önleyebilirsiniz! 500 kız çocuğuna ücretsiz HPV aşısı yapılacak

Rahim ağzı kanseri kadınlarda en sık görülen 5 kanser türü arasında bulunuyor. HPV virüsü ile bulaşan bu kanser türünden korunmak için HPV aşısı olmak büyük önem taşıyor. Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği tüm kanserler içinde aşı ile önlenebilen tek kanser türü olan Rahim Ağzı Kanserine karşı “Bize İyi Gelecek” isimli yepyeni bir projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında maddi gücü olmayan ailelerin kız çocuklarına yönelik ücretsiz HPV aşısı sağlanıyor. 20 Eylül Dünya Jinekolojik Kanserler Günü’nde başlatılan projeye gönüllü olarak destek veren isimler ise Alya Dormen, Gökçe ve Ayşe Arman…

YIL İÇİNDE BAĞIŞLANACAK AŞI SAYISININ ARTIRILMASI PLANLANIYOR

Dans atölyelerinin de gerçekleştirileceği projede Alya Dormen ve Gökçe’nin katılacağı ilk dans atölyesi 11 Ekim’de, 50 kız çocuğunun aşı giderlerini üstlenen Mall of İstanbul’da gerçekleştirilecek. Pi Kadın Kanserleri Derneği, rahim ağzı kanserinin önlenmesine yönelik “Bize İyi Gelecek” isimli yepyeni bir projeye start verdi. 20 Eylül Kadın Kanserleri Günü’nde kamuoyu ile paylaşılan projenin hedefi, aşısız kız çocuğu kalmaması. Maddi gücü olmayan ailelerin 9-14 yaş arası kız çocuklarına yönelik ücretsiz aşı desteği verilecek projede, rahim ağzı kanserine karşı toplumsal farkındalığın artması da amaçlanıyor. Dernek, ilk etapta 500 kız çocuğuna ücretsiz aşı sağlayacak. Dernek, yıl içinde bağışlanacak aşı sayısını artırmayı hedefliyor.

“KIZ ÇOCUKLARINA AŞI İMKANI SAĞLAMAK İSTİYORUZ”

Proje konusunda bilgi veren Pi Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Arzu Karataş şunları söyledi: “Rahim ağzı kanseri Human Papilloma Virüs (HPV), yüzden fazla türü olan bir virüs grubu. Bu virüslerden bazıları rahim ağzı kanserine yol açıyor. Tüm dünyada her gün 7 kadın bu kansere yakalanıyor, her gün 3 kadın ise hayatını kaybediyor. Ülkemizde ise her yıl yaklaşık 2 bin kadın bu kanser türüyle tanışıyor. Oysa rahim ağzı kanseri, aşı ile önlenebilir tek kanser türü” dedi.

YETERLİ FARKINDALIK YOK

9-14 yaş arası kız ve erkek çocuklarına yapılan HPV aşısı ile rahim ağzı kanseri riskinin düştüğüne dikkat çeken Arzu Karataş, sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemizde henüz rahim ağzı kanserinin önlenebileceğine dair toplumsal olarak yeterli farkındalık olmadığını görüyoruz. Biz de dernek olarak istedik ki, hem ülkemizde bu farkındalık artsın hem de bu aşıyı çocuklarına yaptırmak isteyen ama maddi gücü olmayan ailelere destek olalım. Projemizde 500 kız çocuğu için ücretsiz aşı amacıyla yola çıktık. Fakat daha çok kız çocuğumuza bu imkanı sağlamak istiyoruz.”

DAHA ÇOK AŞI İÇİN DESTEĞE İHTİYAÇ VAR

Sosyal medyadaki ilk duyurudan sonra ücretsiz aşı için derneğe yüzlerce başvuru yapıldığına dikkat çeken Dernek Başkanı Arzu Karataş, “9-14 yaş arası 500 kız çocuğumuza yönelik başlattığımız ücretsiz aşı projesine başvuru sayısı her gün artıyor. Buna seviniyoruz ama bir yandan da ücretsiz sağladığımız aşı sayısını artırmak için daha çok maddi destek sağlamaya çalışıyoruz. O yüzden tüm kurum ve kuruluşları bu konuda destek olmaya davet ediyoruz. Bu konuda da umutluyuz. Zira birçok kurum, aşı desteği için bizlerle görüşmeye başladı. Ancak istiyoruz ki, bu sayı daha çok olsun, kız çocuklarımız aşısız kalmasın.”

"HPV AŞISI BİZE İYİ GELECEK"

Projeye özel olarak hazırladığı koreografi ile takipçilerini dansa davet eden, henüz 17 yaşında olmasına rağmen dedesi usta sanatçı Haldun Dormen gibi sahne sanatlarına gönül veren Alya Dormen paylaştığı videoda HPV aşısı ve rahim ağzı kanserine dikkat çekerken “HPV aşısı bize iyi gelecek, bu dans da bize iyi gelecek” dedi. Alya Dormen ile aynı duyguları paylaşan Gökçe de “Müziğin ve dansın insanları aynı amaç için birleştirdiğine ve bu proje için de hepimizin el ele vereceğine inanıyorum.” dedi. Ayşe Arman ise sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla özel sektörü bu kampanyaya katılmaya davet etti.