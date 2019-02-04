HPV enfeksiyonu erkekleri de etkiliyor

İSTANBUL, (DHA)- ERKEN evrede belirti vermemesi ve sinsi ilerlemesi nedeniyle rahim ağzı kanserinde düzenli sağlık taramalarının önemine dikkat çeken Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Ünal, "HPV enfeksiyonu, erkeklerde penis, baş boyun kanseri gibi bazı kanserlerin nedeni olarak görülür. Kadınlar kadar, erkeklerin de HPV enfeksiyonundan korunma konusunda bilgilendirilmesi gerekir" dedi.

Taramaların yoğun olarak yapıldığı ülkelerde, rahim ağzı kanserine bağlı yaşam kaybı oranının, geçtiğimiz yüzyılda yüzde 75’den fazla azaldığını paylaşan Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Ünal, “Taramanın kapsama oranının yüzde 80’in üzerine çıkması durumunda, yaşam kaybı oranı yüzde 95’ten fazla azaltılabilir. Bu rakamlar, erken yaşlardan itibaren yapılacak düzenli takibin önemini ortaya koyuyor” diye konuştu.

"ÖNCÜ LEZYONLAR 20’Lİ YAŞLARDAN SONRA ORTAYA ÇIKIYOR"

Rahim ağzı kanserinde erken dönem öncü lezyonlarının, yüzde 90’dan fazlasının 45 yaş altında görüldüğünü ve 25-29 yaş aralığında ise en yüksek seviyeye ulaştığını belirten Prof. Dr. Orhan Ünal, şu bilgileri verdi: