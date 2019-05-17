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HPV testinin pozitif çıkması dünyanın sonu değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 14:14 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.

HPV testinin pozitif çıkması dünyanın sonu değil

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hakan Seven, “HPV testinin pozitif çıkması dünyanın sonu değil” dedi.
Kadınlarda en sık görülen kanserler içerisinde 2.sırada bulunan rahim ağzı kanserlerinin taramasında kullanılan birinci basamak yöntemler HPV testi ve Smear testi olduğunu anlatan Özel Asya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hakan Seven, “Fakat HPV testiniz pozitif çıktığı zaman aklınızda en kötü senaryoları getirmenize ve geceyi uykusuz geçirmenize de gerek yoktur. Çünkü cinsel aktif olan kadınların hayatları boyunca bu virüsle karşılaşma ihtimalleri %60 ila %80 arasıdır. Bu nedenle pek çok kadında yaşamının bir döneminde bu test pozitif çıkacaktır. Fakat HPV testi pozitif çıkan kadınların aynı dönemde yapılan smear testlerinde smear sonucu negatif yani normal çıkanlarda HPV enfeksiyonunun iki yıl içerisinde yüzde 90 ila yüzde 95 oranında vücudun savunma sistemi tarafından ortadan kaldırılacağıdır. Bizim için sorun oluşturan vücudun bu hastalığı yenemediği yüzde 4 ila yüzde 5 oranındaki hastalardır.” diye konuştu.
HPV virüsünün günümüzde bilinen 100 civarında alt tipi mevcut olup bunlardan yaklaşık 40 tanesi yüksek riskli kabul edildiğini dile getiren Op. Dr. Hakan Seven açıklamasını şöyle sürdürdü; “Ülkemizde en sık görülen yüksek riskli virüs tipleri sırasıyla TİP16, 18, 31, 33 ,35, 39, 45, 51, 52, 54, 56, 58’dir. HPV testiniz pozitif çıktığında beraberinde mutlaka bir smear testi yaptırmanız ya da beraberinde kolposkopi yöntemi ile rahim ağzının incelenmesi en doğru yaklaşımdır. Eğer smear sonucunuz negatifse 6 ayda bir smear testi tekrarı ve en azından bir kez kolposkopik inceleme yeterlidir. Eğer smear testinizde anormal bir bulgu varsa (ASCUS, CIN1 CIN2 veya CIN3 gibi) mutlaka kolposkopik inceleme ve beraberinde biyopsi yapılması mevcut hastalığın hangi aşamada olduğunu gösterecektir. Hastalığınızın kolposkopi sonrası tanısı ASCUS olması halinde iki yıl içerisinde bu bulgunun normalleşme olasılığı %90-95 civarıdır. Kolposkopi sonucunun CIN1 olarak teyit edilmesi durumunda iki yıllık takipte normalleşme olasılığı %60-70 civarında olup bu bulgunun da ileri bir tedavi ihtiyacı olmayıp takibi yeterlidir. Eğer sonucunuz CIN2 veya CIN3 çıkmışsa hekiminiz tarafından size en uygun tedavi şekli önerilecektir. Genellikle bu tedavi Konizasyon denilen ve rahim ağzının bir bölümünün alınması ile gerçekleştirilen küçük bir operasyondur. Yapılan bir araştırmada tamamı CIN3 tanısı almış olan hastalara uygun bir şekilde yapılan Konizasyon işlemi neticesinde 18 yıl boyunda hastalar takip edilmiş ve %99.7’sinde tekrarlama olasılığı görülmemiştir. Tüm bu anlattıklarından sonra HPV testinizin pozitif çıkması geceyi uykusuz geçirmenize neden olmasın ancak sabah doktorunuza muayene olmayı da ihmal etmeyin.”

HPV testinin pozitif çıkması dünyanın sonu değil

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