"HPV virüs enfeksiyonlarından korunmanın tek yolu aşılanmak"

- "HPV virüsünden çok, yol açtığı enfeksiyon tedavi edilmektedir"

Murat Gültekin, dünyada rahim ağzı kanserlerinin yüzde 70'inden HPV 16-18 tiplerinin sorumlu olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde her yıl 32 milyon kişi siğil gelişmesinden ötürü, yaklaşık 35 milyon kişi ise 'smear' dediğimiz rahim ağzı sürüntülerinde hücresel bozukluklar gelişmesi nedeni ile doktorlara başvurmaktadır. Tüm erkek kanserlerinin yüzde 1'i, kadın kanserlerinin ise yüzde 5'i doğrudan HPV'ye bağlı gelişmektedir. Öte yandan her yıl her 100 bin kadınımızın 155'inde genital siğiller gelişmektedir."

HPV'nin tedavisi olmadığını, ancak çoğu enfeksiyonun kişinin kendi bağışıklık sistemiyle temizlendiğini anlatan Gültekin, "HPV virüsünün tedavisinden çok, enfeksiyonun yol açtığı sorunlar tedavi edilmektedir. HPV virüs enfeksiyonlarından korunmanın tek yolu da aşılanmaktır. Sadece aşılar ile yeterli koruyucu güçte ve seviyede antikor üretebiliyoruz." bilgisini paylaştı.