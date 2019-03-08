"HPV virüs enfeksiyonlarından korunmanın tek yolu aşılanmak"

DUYGU YENER - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gültekin, tüm erkek kanserlerinin yüzde 1'i, kadın kanserlerinin ise yüzde 5'inin doğrudan "Human papilloma virüs" (HPV) kaynaklı olduğunu belirterek, "HPV virüs enfeksiyonlarından korunmanın tek yolu da aşılanmaktır." dedi.

Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya genelinde en sık görülen enfeksiyonların başında yer alan HPV'nin, kadın ve erkeklerde görülen, başta rahim ağzı olmak üzere, baş boyun, anüs, vulva ve vajen kanserlerinin gelişiminden sorumlu en güçlü kanserojen ajanlardan biri olduğunu söyledi.

Dünya genelinde 200'den fazla HPV tipi bulunduğunu, bunlardan özellikle 14'ünün kanser yapan yüksek riskli tipler olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Gültekin, "Bu tipler arasında ise en önemlisi HPV 16 ve HPV 18'dir. HPV 16 enfeksiyonu, dünya genelinde baş boyun, anüs, vulva ve vajen kanserlerinin gelişiminden sorumlu en güçlü kanserojen ajanlardan biridir." bilgisini aktardı.