HPV virüsü nedir? HPV virüsü belirtileri nelerdir?

HPV virüsü yeryüzünde bulunan en tehlikeli virüslerden biridir. Onu böylesine tehlikeli hale getiren de virüsün sessizliğidir. Çok hafif belirtiler gösterdiği için genelde önemsenmeyen HPV virüsü, çoğu zaman hastalığın ileri safhalarında fark edilir. İşte hastalık hakkında merak edilen detaylar... HPV virüsü nedir? Daha çok HPV virüsü ismiyle bildiğimiz Human Papilloma Virüs, genellikle genital bölgede şiddetli enfeksiyona sebebiyet veren ve insan sağlığı açısından oldukça tehlikeli olan bir virüs çeşididir. HPV virüsü, yaygın olarak genital bölge içerisi ya da çevresinde, yoğun enfeksiyon barındıran kırmızı benek ve siğil benzeri bir doku ile karşımıza çıkmaktadır. Yol açtığı sorunlar ve vücutta yarattığı dokusal bozukluklar nedeniyle kanser ile doğrudan ilişkilidir. HPV virüsü görüntü bakımından deri yanıklarına oldukça benzerdir. 100’e yakın çeşidi bulunan HPV virüsünün yalnızca 30 tanesi genital bölge ile ilgili enfeksiyonlara ve doku bozukluğuna sebebiyet vermektedir. Diğer türleri de el ve ayak derisi gibi başka yerlerde enfeksiyona yol açtığından, HPV virüsü için; “viral enfeksiyona yol açan virüs” tabirini kullanmak, yanlış bir tanımlama olmayacaktır.

HPV virüsü belirtiler ne zaman kendini gösterir? “Hpv virüsü nasıl anlaşılır?” sorusu hastalıkla ilgili en çok merak edilen soruların başında gelir. HPV virüsü genellikle vücuda yerleştikten sonra 2 ile 6 ay arasında belirtilerini ağır olarak göstermeye başlar. 2 ile 6 ay arası HPV virüsünün kuluçka evresidir. Bu evrede virüs yayılmak için geniş zaman bulabilmektedir. İlerlemiş vakalarda, genellikle virüs rahim bölgesine kadar yoluna devam ederek bu bölgede kanser oluşma riskini %100’e kadar artırır. Özellikle erkeklerde aylarca herhangi bir belirti göstermeden barınabilir. Bağışıklık sistemi düzgün bir şekilde çalışan kişilerde HPV virüsü genellikle ilk iki yıl içinde %70 ile %90 oranında temizlenir ve antikor üretilir. Bazı yapılan çalışmalar HPV virüsü hastasından çok HPV virüsü taşıyıcısı olduğunu ortaya atılmıştır. Yapılan bilimsel incelemeler sonucunda ise bu iddanın gerçek olduğu, özellikle de cinsel yönden aktif kişilerin büyük bir çoğunluğunun taşıyıcı olduğu ortaya çıkmıştır. HPV virüsünü hiçbir belirti göstermeden uzun yıllar boyunca taşıyan kişilere taşıyıcı yani “portör”, bu olaya ise “sessiz enfeksiyon” adı verilir.

HPV virüsü olan bir kişiden bir başka kişiye virüs geçişi olduysa genital bölgede kırmızı siğil benzeri yapılar oluşacaktır. Enfekte bireyin genital bölgesine oral yolla temas edilmesi halinde ise bu siğil benzeri yapılar ağız bölgesinde meydana gelir. Her virüs gibi çoğalmaya elverişli olan HPV virüsü özellikle nemli ve çok hava almayan yerlerde rahatlıkla çoğalırlar. Bu nedenle kişiler vakit kaybetmeden uzman bir hekim tarafından muayene edilmelidir. Doktorlar hastalar için en uygun tedavi planını uygulayacakıtr. HPV virüsü türleri nelerdir? 100’e yakın HPV virüsü olduğunu söylemiştik. İçlerinden bazıları az risk grubunda iken bazıları çok risk grubundadır. Az risk grubuna ait HPV virüsleri şunlardır: Tip 6, 42, 11, 44, 43, 54, 70, 61, 72, 81. Yüksek risk grubuna ait HPV virüsleri şunlardır: Tip 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, 82. İnsan vücudunda rastlanan virüsler genellikle az risk grubuna ait HPV tip 6 ve HPV tip 11 virüsleridir.

HPV tip 16, HPV tip 18 ve HPV tip 31 virüsleri ise en tehlikeli virüslerden biri olup %80 olasılıkla kansere yol açmaktadır.