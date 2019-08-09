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HR: Alman asker İstiklal'de selfie çektiği için gözaltına alındı

09.08.2019 17:55 | Son Güncelleme

Türkiye’de gözaltına alınan Alman askerin ülkeyi terk ettiği iddia edildi.

HR: Alman asker İstiklal'de selfie çektiği için gözaltına alındı

Alman askerin gözaltına alınmasına İstiklal Caddesi’nde çektiği bir selfienin neden olduğu belirtiliyor.Alman radyo ve televizyon kuruluşu Hessischer Rundfunk, İstanbul'da gözaltına alınan Alman askerinin perşembe günü Türkiye'yi terk ettiğini öne sürdü.

Habere göre turist olarak İstanbul'da bulunan Alman asker, hafta başında İstiklal Caddesi'ne gitti. Caddede cep telefonuyla selfie videosu çektiği sırada sivil polisler tarafından durdurulan asker, polisin talep etmesine karşın videoyu silmek istemedi ve telefonunun tuş kilidini açmayı da reddeti. Bunun üzerine gözaltına alınan asker en yakındaki polis karakoluna götürüldü. Salı günü hâkim karşısına çıkartılan asker, hakkında soruşturma başlatıldığı ve delil karartma şüphesi olduğu gerekçesiyle adli kontrol tedbiri getirilerek serbest bırakıldı. Askere karakola imza verme zorunluluğu getirilirken yurt dışına çıkış yasağı getirilmedi.

Gözaltında işkence iddiası

Almanya İstanbul Başkonsolosluğu'nun irtibata geçtiği asker, gözaltı işlemi sırasında polisten şiddet gördüğünü söyledi. Hessischer Rundfunk'un haberine göre Başkonsolosluk askere doktordan derhal darp raporu almayı tavsiye etti. Askerin Perşembe akşamı Türkiye'yi terk ettiği belirtiliyor.

Alman medyasında yer alan haberlere göre Türkiye'de gözaltına alınan asker Süratli Kuvvetler Tümeni'nde görev yapıyor. Hessen eyaletine bağlı Stadtallendorf kentinde konuşlu olan hava indirme tümeninin bünyesinde yaklaşık 9 bin 500 asker bulunuyor. Tümen, Alman vatandaşlarının tahliyesi, düzensiz güçlere karşı mücadele, süratli başlangıç ve bitiriş operasyonları ve özel operasyonlar gibi görevleri yerine getiriyor.

DW / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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