Hrank Dink anıldı: Utanmak için geç değil

yılında vurulduğu yerde anıldı. Anma törenine katılan yüzlerce kişi adalet talebini tekrarladı.Agos gazetesinin kurucusu ve eski Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Hrant Dink, katledilişinin 13. yılında öldürüldüğü yerde anıldı.

Agos’un eski merkezinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde, Dink'in vurulduğu saatte düzenlenen törene, ailesinin yanı sıra Hrant’ın Arkadaşları adlı grup ve aralarında Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ile İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun da bulunduğu çok sayıda CHP’li katıldı. Törende bulunan yüzlerce kişi adalet talebini bir kez daha tekrarladı.

Toplumsal Bellek Platformu'ndan Sertaç Ekinci ve Hrant'ın Arkadaşları adına Prof. Dr. Şebnem Korucu anme etkinliğinde birer konuşma yaptı. Fincancı konuşmasında, "Sözümüz var Hrant'a, yaralarımızı bilip de onarmak boynumuzun borcu. Yarın yüzleştiğimizde, küçük Eichmann'lar yalnızca emre itaat ettiklerinden dem vurup sıradanlaştırmaya çalıştığında kötülüğü, utanmak için geç değil, evet ama kötülüğü tanımalı ve sahiplerini bir bir ortaya koymalıyız. Hrant için, adalet için! Buradayız, vazgeçmiyoruz Ahparig" ifadelerini kullandı.