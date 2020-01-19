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  4. Hrant Dink, Agos gazetesi önünde anıldı

Hrant Dink, Agos gazetesi önünde anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 16:54 | Son Güncelleme

Hrant Dink, Agos gazetesi önünde anıldı

İSTANBUL (AA) - Uğradığı silahlı saldırı sonucu 13 yıl önce hayatını kaybeden Hrant Dink için çalıştığı Agos gazetesi önünde anma töreni düzenlendi.

Katılımcılar, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Şişli Halaskargazi Caddesi'ndeki Agos gazetesinin önünde, saat 13.30'dan itibaren toplanmaya başladı.

Gazete önündeki anma törenine, Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

Üzerinde "Vazgeçmiyoruz" yazan dev pankartın asıldığı gazete binasının girişinde, "Hrant'ın Arkadaşları" insan zinciri oluşturdu. Katılımcılar Dink'in öldürüldüğü noktaya kırmızı karanfil, mum ve nar bıraktı. Törende "Sarı Gelin" türküsü, Türkçe ve Ermenice olarak çalındı.

Anma törenine katılanlar, "Buradayız Ahparig", "Hrant için adalet için" gibi sloganlar attı.

Ayrıca Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürüldüğü saat 15.05'te saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu sırasında her yıl olduğu gibi Hrant Dink'in kendi sesinden konuşması sunuldu.

Anma konuşmasını yapan Hrant Dink'in arkadaşı Şebnem Korur Fincancı, şunları kaydetti:

"100 binlerin İstanbul'undan sel gibi akıp, 'Hepimiz Hrant'ız hepimiz Ermeniyiz' diye yükselen seste kabalık olabilir mi? Hakikat arayışı bitmiyor, bitmedi hiç... Birlikte yaşamayı, çok dilli ve kültürlü olmayı başaramadığımız gibi yarattığımız kuraklıktan da uyanmaz olduk. Biz yüzleşmedikçe, onarmadıkça yaralarımızı, her yeni güne yaralarımız büyür ve yenileri açılır oldu. Sözümüz var Hrant’a, yaralarımızı birlikte onarmak boynumuzun borcudur."

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Anahtar Kelimeler:
Agos Gazetesi Hrant Dink

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