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Hrant Dink Agos Gazetesi Önünde Anıldı

19.01.2021 21:47 | Son Güncelleme:
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Hrant Dink Agos Gazetesi Önünde Anıldı

Agos gazetesi önündeki törende Hrant Dink’in öldürüldüğü yere, geçmiş yıllarda olduğu gibi kırmızı karanfiller, narlar ve Agos gazeteleri konularak mumlar yakıldı

Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 14’üncü yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Agos gazetesi önündeki törende Hrant Dink’in öldürüldüğü yere, geçmiş yıllarda olduğu gibi kırmızı karanfiller, narlar ve Agos gazeteleri konularak mumlar yakıldı. Güvenlik güçlerinin geniş önlemler aldığı alana bu yıl pandemi nedeniyle yalnızca basın mensupları ve Hrant Dink’in yakınları alındı.

“14 yılda bir cinayet davasını çözemediler”

Anmada söz alan Hrant Dink’in eşi Rakel Dink, eşinin öldürülmesinin üzerinden geçen zamana rağmen adaletin sağlanamadığına dikkat çekerek, “Eşimin davası 14 yıldır devam ediyor. Bu 14 yılda bir cinayet davasını çözemediler. Çözemediler, çünkü maksat çözmek değil. ‘Nasıl kapatırız’ diye çabalıyorlar ama her yere o kadar bulaşmış ki bir türlü paketleyemiyorlar. Şu kadar yıldır etkili bir soruşturma yürütememek başka nasıl izah edilebilir? Şu kadar senedir tehdit edenlerin, hedef gösterenlerin bir kere bile sorgulanmamış olmaları, başka nasıl açıklanabilir? Yakında davada yine bir karar çıkarıp bitti demeye çalışacaklar. Bittiğinden eminseniz neden avukatlarımızın taleplerini reddediyorsunuz? Neden tehdit edenleri, hedef gösterenleri ve azmettirenleri soruşturmuyorsunuz” diye konuştu.

“Davanın çözümüne ilişkin umut ışığı görmüyoruz”

Törende bulunan Hrant Dink’in arkadaşı Baran Seyhan, “Hrant Dink gibi kıymetli bir şahsiyetin cinayete kurban gitmiş olması, üstünden 14 yıl geçmiş olmasına rağmen acısını asla hafifletmiyor. Belki adalet tam anlamıyla tecelli etmiş olsaydı ya da buna ilişkin bir umut ışığı olsaydı bu süreç daha kolay yaşanabilirdi. Ancak buna ilişkin bir umut ışığı maalesef göremiyoruz. Yargılama son aşamasına geliyor. Biz her zaman cinayete giden süreçte kimlerin parmağının olduğunun, kimlerin göz yumduğunun ortaya çıkarılmasını talep ettik. Maalesef şu anki yargı süreci buna hizmet etmiş gözükmüyor” dedi.

Fahretrin Altun’dan tweet mesajı

Bu arada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Farettin Altun, Dink’in ölüm yıldönümü nedeniyle attığı tweet mesajında cinayetten Fethullah Gülen hareketini sorumlu olduğuna dikkat çekti. Altun, mesajında, “Ülkemizin vicdanlı evladı, Anadolu’nun yürekli sevdalısıydı Hrant Dink. Bu toprakların harcındaydı onun alın teri, kalemi hep kardeşlik için çırpındı. Hain terör örgütü FETÖ Hrant’ı bizden koparalı 14 yıl oldu. Samimiyetini ve Anadolu’ya olan sevdanı her daim hatırlayacağız” görüşünü paylaştı.

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