Hrant Dink cinayeti davası

İSTANBUL (AA) - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu, 10'u firari 85 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 32. duruşmaya, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer'in de aralarında bulunduğu tutuklu sanıklardan bazıları, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Ev hapsi uygulanması şartıyla tahliye edilen dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ve Niyazi Malkoç'un da tutuksuz sanık olarak hazır bulunduğu duruşmada, müdahil Dink ailesini ise avukatları temsil etti.

Duruşmada talepleri sorulan Ali Fuat Yılmazer, hiç savunma yapmadığını ve ileriki duruşmalarda nitelikli bir savunma yapmak istediğini belirterek, şu aşamada tahliye talebinde bulunmadığını söyledi.

Beyanı sorulan tutuksuz sanıklardan Niyazi Malkoç ise ailesinin Almanya'da ve bu ülkenin verdiği çalışma izniyle orada çalıştığını aktararak, hakkında konulan yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını istedi.

Taleplerle ilgili görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanık Ali Öz hakkındaki ev hapsi tedbiri ile tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, talepleri değerlendirmek üzere duruşmaya ara verdi.

