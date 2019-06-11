HABER

Hrant Dink cinayeti davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 16:23 | Son Güncelleme

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu, 14'ü firari 85 sanığın yargılandığı davada bazı tanıklar dinlenildi

İSTANBUL (AA) - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu, 14'ü firari 85 sanığın yargılanmasına tanıkların dinlenilmesiyle devam edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, eski Trabzon Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü sağ büro memuru Mustafa Kuletaş’ın, tutuklu bulunduğu Çanakkele Cezaevi’nden SEGBİS ile bağlantı kurularak tanık olarak bilgisine başvuruldu.

FETÖ üyeliği suçundan tutuklu olduğunu ve polis memurluğundan emekli olduğunu belirten Kuletaş, mahkeme heyeti başkanı ve Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu’nun sorularını yanıtladı.

Trabzon’da 2004 yılında McDonalds'ın bombalanması olayıyla ilgili polis tutanaklarında imzası bulunan tanık Kuletaş, o dönem olay yerine gitmediğini ve büro elemanı olarak sadece ifadeleri alıp yazdığını söyledi. Kuletaş, “Çok uzun bir süre oldu. Yaşım 60, hatırlamıyorum. Ne desem yalan olur. Yasin Hayal’in ifadesini ben mi aldım hatırlamıyorum. İfadesinin altında imzam varsa ben almışımdır. İmzam yoksa ben almamışımdır. Ama annesi ile babasının ifadesini ben aldım." dedi.

Kuletaş, "Erhan Tuncel ile yapılan sorguya, mülakata katıldınız mı?" sorusunu da “Hayır. Sorguda ben yoktum.” şeklinde yanıtladı.

Tanık anlatımından sonra söz alan tutuksuz sanık Muhittin Zenit, "Ben Hrant Dink cinayetinden 11 ay önce, Dink’in ne surette olursa olsun Yasin Hayal tarafından öldürüleceğini devletime bildirdim. Üzerime düşen sorumluluğu fazlasıyla yaptım.” diye konuştu.

Zenit, soruşturmanın ilk aşamasında savcılıkta ifade veren Hüseyin Tan adlı kişinin beyanlarının da, çelişki barındırdığını öne sürdü.

Duruşmada dinlenilen bazı tanıklar da sanıkları tanımadıklarını ve olayla ilgili bilgilerinin bulunmadığını savundu.

Duruşma tanıkların dinlenilmesine devam edilmek üzere yarına ertelendi.

Öte yandan, tutuklu sanık Ercan Gün hakkında FETÖ mensuplarınca 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve 4 MİT görevlisinin kumpas kurularak ifadeye çağrılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin de bu dava dosyasıyla birleştirildiği öğrenildi.

PARTNER Utangaçlıktan nasıl kurtulunur? Utangaçlıktan nasıl kurtulunur?
Vali ve Başsavcının “Sanal gerçek gözlük” imtihanıVali ve Başsavcının “Sanal gerçek gözlük” imtihanı
Bakanlar, EPDK Başkanı Yılmaz'ın babasının cenazesine katıldıBakanlar, EPDK Başkanı Yılmaz'ın babasının cenazesine katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dava dosya Hrant Dink

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu: Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum

Ekrem İmamoğlu: Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Bir ailenin korkulu rüyası oldu! Her gün biri nöbet tutuyor

Bir ailenin korkulu rüyası oldu! Her gün biri nöbet tutuyor

Tatilde görüntülendiler! Silikon taktırdı iddiası

Tatilde görüntülendiler! Silikon taktırdı iddiası

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da, genç kadın çocuklarının gözleri önünde öldürüldü

Üç çocuğunun gözleri önünde vahşice öldürüldü! Kan donduran olay

Omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi

Omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi

Karlov suikasti davasında 'abi'nin eşine elektronik kelepçe takılacak

Karlov suikasti davasında yeni gelişme

Saunada yangın çıkınca peştemalle havuza sığındılar

Saunada yangın çıkınca peştemalle havuza sığındılar

Kazada ölen oğlunun başından ayrılamadı! Görenler gözyaşlarına engel olamadı

Kimse gözyaşına engel olamadı! Ölen oğlunun başından ayrılamadı

Bu kentin nüfusu 1 günde 7 bin 170 kişi birden arttı

Bu kentin nüfusu 1 günde 7 bin 170 kişi birden arttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.