Hrant Dink cinayeti davası

İSTANBUL (AA) - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu 85 sanığın yargılandığı davada, dönemin Trabzon jandarma görevlileri Adem Polat ve Recep Koçpınar'ın tanık olarak bilgisine başvuruldu.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, daha önce alınan ara karar gereği tanık olarak dinlenilmesine karar verilen, dönemin Trabzon jandarma görevlileri Adem Polat ve Recep Koçpınar'ın bilgisine başvuruldu.

Tanıklardan Adem Polat, cinayetten bir gün önce Satılmış (Volkan) Şahin'in İstanbul'da otogarda sivil bir polis memuruyla görüştüğünü öne sürerek, ''Firari asker teslim etmek için Edirne'ye gidecektik. İstanbul Esenler Otogarı'nda aktarma yaparken beklemek zorunda kaldık. Satılmış Şahin, polis memuru bir arkadaşıyla görüştü.'' dedi.

Diğer tanık Recep Koçpınar ise Pelitli'de bir kere arabayla geçerken Satılmış Şahin adlı astsubayın, ''Ogün ne yapıyorsun?" diye selam verdiğini anlatarak,"Oradan biliyorum. Komutanla konuştuğunda da beyaz beresi vardı. Bir daha da görmedim. Televizyonda gördüğümde de aynı beresi vardı. Şahin Astsubay, biz beklerken ara sıra yanımızdan ayrılırdı.'' diye konuştu.