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Hrant Dink cinayeti davasında 5 Mart'ta karar çıkması bekleniyor

10.02.2021 17:03 | Son Güncelleme:
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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 76 sanığın yargılandığı dava, sanıkların son sözlerinin alınması ve karar açıklanmak üzere 5 Mart'a ertelendi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar dönemin Trabzon Jandarma Komutanı Ali Öz, eski emniyet müdürleri Reşat Altay ve Ahmet İlhan Güler hazır bulundu. Bazı sanıklar ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

"BİLGİ OLMASINA RAĞMEN TEDBİRLER ALINMAMIŞ"

Duruşmada, Dink ailesinin avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulundu. Dink ailesi avukatlarından Emel Ataktürk Sevimli, Hrant Dink cinayetinde sorumlulukları olduğuna dair ciddi iddialar bulunan kişilerin yeterince soruşturulmadığını belirtti. Avukat Hakan Bakırcıoğlu ise açıkça tehdit edilen Hrant Dink hakkında kendi talebi olmaksızın koruma tedbiri alınması gerektiğini belirterek dönemin İstanbul İl Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler'in, Hrant Dink'in öldürüleceği bilgisine sahip olduğunu söyledi. Bakırcıoğlu, "Bilgiye sahip olmalarına rağmen gerekli tedbirleri almamış, yazışmaları yapmamış ve Hrant Dink'in öldürülmesini olanaklı hale getirmişlerdir. Hrant Dink öldürülmeden 13 ay önce Orhan Pamuk'a yönelik koruma tedbiri uygulanmıştır. Orhan Pamuk'a, Hrant Dink cinayetinden 13 ay önce sağlanan koruma tedbirinin altında Celalettin Cerrah'ın imzası vardır. Dink cinayetinden 13 ay önce sağlanan koruma hizmetleri, koruma hizmetlerinin Celalettin Cerrah ve Ahmet İlhan Güler tarafından bilindiğini göstermektedir. Hrant Dink'e yönelik tedbirlerin artması, hedef kişi haline getirilmesi, Yasin Hayal'in Hrant Dink'e yönelik eylem yapacağı bilgisi alınmışken, Celalettin Cerrah ve Ahmet İlhan Güler tarafından kasıtlı olarak koruma tedbirleri alınmamıştır" dedi. Avukat Hülya Deveci de "Engin Dinç ve Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri Hrant Dink cinayetinde farklı bilgilere ulaşmalarına rağmen ulaştıkları bu farklı bilgileri hiçbir zaman raporlara yansıtmamışlardır. Yasin Hayal ve bulunduğu örgüt üyeleri yeterince fiziki, teknik takip altına alınmamıştır. Hrant Dink'in öldürüleceği ön görüsüne sahip olduğu halde yasaların kendisine yüklediği sorumluluğu yerine getirmemiş, örgüte kasıtlı olarak operasyon yapmamıştır. Bu nedenlerle Celalettin Cerrah, Ahmet İlhan Güler ve Engin Dinç'in 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi' suçundan cezalandırılmaları gerekir" diye konuştu.

5 MART'A KARAR İÇİN ERTELENDİ

Beyanların tamamlanmasının ardından mahkeme başkanı, bir sonraki celse sanıklara son sözlerinin sorulacağı ve kararın açıklanacağı belirtti. Duruşma, 5 Mart'a erteledi. (DHA)

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