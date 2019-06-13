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Hrant Dink cinayeti davasında "ayırma talebi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 12:08 | Son Güncelleme

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu, 14'ü firari 85 sanığın yargılanmasına devam ediliyor - Talebi sorulan duruşma savcısı, Ogün Samast ve Yasin Hayal'in de aralarında bulunduğu ana dava dosyası 9 sanığın birtakım suçlar yönünden zaman aşımının dolması ihtimali bulunduğunu ve dava kapsamında toplanacak delil kalmadığını belirterek, bu sanıklar yönünden dosyanın ayrılarak mütalaa için kendisine gönderilmesini talep etti

İSTANBUL (AA) - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 85 sanığın yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı, Ogün Samast ve Yasin Hayal'in de aralarında bulunduğu ana dava dosyası sanıklarından 9'unun dosyasının zaman aşımı dikkate alınarak ayrılmasını istedi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz'ün de aralarında bulunduğu 3 tutuksuz sanık katıldı. Tutuklu sanık eski Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek, eski jandarma görevlisi Muharrem Demirkale ve gazeteci Ercan Gün, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantısının sağlandığı duruşmada, müdahil Dink ailesini de avukatları temsil etti.

Duruşmada, talebi sorulan Cumhuriyet savcısı, Ogün Samast ve Yasin Hayal'in de aralarında bulunduğu ana dava dosyası 9 sanığın birtakım suçlar yönünden zaman aşımının dolması ihtimali bulunduğunu ve dava kapsamında toplanacak delil kalmadığını belirtti.

Bu sanıklar yönünden dosyanın ayrılmasını talep eden savcı, dosyanın mütalaa için kendisine gönderilmesini istedi.

Duruşma, sanık ve taraf avukatlarının taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.

Duruşmada, eski İstanbul Vali Yardımcısı Ergün Güngör'ün de aralarında bulunduğu bazı kişilerin tanık olarak dinlenilmesi bekleniyor.

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