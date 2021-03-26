Hrant Dink cinayeti davasında karar günü

Ancak soruşturma eksik yürütüldüğü için çıkacak kararın adaleti sağlayacağına inanç yok.Türkiye'de Ermenice ve Türkçe olarak haftalık yayınlanan Agos gazetesinin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin üzerinden 14 yıl geçti. Dink'in öldürülmesine ilişkin açılan davada Cuma günü karar çıkması bekleniyor. Ancak soruşturmanın etkin yürütülmemesi nedeniyle çıkacak kararın adaletli olmayacağı görüşü yaygın. Türkiyeli Ermeni gazeteci Hrant Dink, 19 Ocak 2007 tarihinde İstanbul'un Avrupa yakasındaki en işlek caddesinde öğle vakti silahlı saldırıya uğradı. 1996'da Türkiye'de yaşayan Ermenilerin sorunlarını ve haklarını duyurmak amacıyla bir grup arkadaşıyla kurduğu Agos gazetesinin binası önünde vuruldu. Dink'in ölümü, yalnızca Türkiye toplumunu değil, uluslararası camiayı da derinden sarstı. Hrant Dink, gazete yazıları ve konuşmaları nedeniyle ırkçıların hedefindeydi. 2002 yılında konuşmacı olarak katıldığı bir sempozyumda sarf ettiği, "Türk değilim, Türkiyeliyim ve Ermeni'yim” sözleri nedeniyle "Türklüğü aşağılamak" suçlamasıyla hakkında dava açıldı.

Bu dava ilk ama son değildi. Bir hafta önce: "Uçurumun kıyısındaydım" İki yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'in Ermeni bir yetim olduğunu iddia eden, Dink imzalı "Sabiha-Hatun'un sırrı" başlıklı haber, o dönemin önde gelen gazetelerinden Hürriyet'te manşetten yayınlandı. Bu haberin ardından Dink'e yönelik tehditler arttı. Genelkurmay Başkanlığı haberin "milli duygu ve değerleri kötüye kullandığını" vurgulayan bir açıklama yayınladı. Yetkililer tarafından İstanbul Valiliği'ne çağrılan Dink, "yazdıklarına dikkat etmesi" için uyarıldı. Valilikteki görüşmeden iki gün sonra Agos gazetesi önünde toplanan bir grup, "Ya sev ya terk et" ve "Bir gece ansızın gelebiliriz" sloganları attı. Agos gazetesinde yayınlanan "Niçin Hedef Gösterildim?" başlıklı yazısında, maruz kaldığı tehdit ve saldırıları anlatarak "Hayatım boyunca hep tehlikelerin etrafında dolaşmıştım. Ve işte yine uçurumun kıyısındaydım" dedi. Korkusunu dile getirdikten bir hafta sonra katledildi. Türkiye'de binlerce kişi, "Hepimiz Hrant'ız, hepimiz Ermeni'yiz" sloganlarıyla sokaklara döküldü.

İddianamede cinayete iştirak eden devlet görevlileri yer almadı Tetiği çeken Ogün Samast ve cinayetin azmettiricileri Erhan Tuncel ve Yasin Hayal cinayetten birkaç gün sonra gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma sırasında devlet görevlilerinin Dink'in öldürüleceği bilgisine sahip olduğu ama bu bilgiye rağmen koruma tedbiri alınmadığı ortaya çıktı. Ailesi başından beri devlet görevlilerinin de yargılanması gerektiğini savunuyordu. Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu, "Hrant Dink'e yönelik tehdit atmosferi bulunmasına ve Dink'in öldürüleceğine dair somut istihbarat olmasına rağmen devlet görevlileri tarafından koruma tedbirleri alınmamış, cinayeti tasarlayan örgüte operasyon yapılamamış ve öldürülmesi olanaklı hale getirilmişti" diyor. Cinayet soruşturması tamamlandıktan sonra hazırlanan iddianamede, cinayete iştirak eden devlet görevlileri yoktu. Davanın ilk duruşması, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 Temmuz 2007'de görüldü. 18 yaşını doldurmadığı için dosyası çocuk ağır ceza mahkemesine gönderilen Ogün Samast, 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklarla ilgili davada mahkeme, "Örgüt yok" dedi. Yasin Hayal, "tasarlayarak öldürmeye azmettirmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Eski polis muhbiri Erhan Tuncel ise "cinayete yardım ve yataklık etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından beraat etti. Yargıtay, cinayetin örgüt kapsamında işlenmediği kanaatine karşı çıkarak kararı bozdu ve yeniden yargılama başladı.