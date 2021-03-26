Hrant Dink cinayeti davasında karar günü

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 14 yıl önce gazetenin önünde vurularak öldürülmesine ilişkin aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 13'ü firari 6'sı tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada sona gelindi.

ARALARINDA FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'DE BULUNUYOR

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamada 14 Aralık 2020 tarihinde duruşma savcısı, 68 sayfalık esas hakkındaki mütalaasını dava dosyasına sunmuştu. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in aralarında bulunduğu 13 firari sanığın dosyalarının ayrılmasını talep eden savcılık, 11 sanığın üzerine atılı suçlardan beraatini istemişti. Dava sürecinde hayatını kaybeden bir sanığın hakkındaki davanın düşürülmesini talep eden savcılık, 51 sanığın ise cezalandırılmasını istemişti.

AKYÜREK'İN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETİ İSTENİYOR

Savcılık mütalaasında, dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in, ‘tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘silahlı terör örgütüne üye olma', ‘resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' ve ‘görevi kötüye kullanmak' suçlarından 18 yıl 3 aydan 31 yıla kadar hapse mahkum edilmesini istemişti. Mütalaada, İstihbarat Daire eski Başkanı sanık Ramazan Akyürek'in ‘tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini isteyen savcılık, ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme', ‘resmi belgede sahtecilik', ‘Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' ve ‘görevi kötüye kullanma' suçlarından 21 yıl 6 aydan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.