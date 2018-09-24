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Hrant Dink cinayeti davasında mahkeme heyeti değişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 12:17 | Son Güncelleme

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinde ihmali bulunduğu iddia edilen kamu görevlilerinin yargılandığı 85 sanıklı davada, mahkeme heyeti değişti. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle görev yeri değişen eski heyet başkanı Ali İhsan Horasan, henüz tebligat yapılmadığı gerekçesiyle bugünkü duruşmaya başkanlık yaptı.

Hrant Dink cinayeti davasında mahkeme heyeti değişti

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu, 10'u firari 85 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 80'inci celsesi görülen duruşmaya, bazı tutuklu sanıklar cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bir önceki celse tahliye edilen tutuksuz sanıklardan, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ile dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay'ın aralarında bulunduğu 5 tutuksuz sanık da duruşmada hazır bulundu. Dink ailesini avukatları temsil ederken, duruşmayı CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da izledi. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle görev yeri değiştirilerek İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başkan olarak atanan Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan, tebligat yapılmaması nedeniyle mahkeme heyetine başkanlık yaptı. Duruşma dosyasına gelen evrakların okunmasının ardından Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan, "Bugün bitiriyoruz, yarın devam ederiz, devam edersiniz" dedi. Duruşma yarına ertelendi. Duruşmanın ardından gazetecilerin görev yeri değişikliğiyle ilgili sorularını yanıtlayan Horasan, "Bana görev yerim henüz tebliğ edilmedi. Bugün veya yarın edilebilir. Edildiğinde bu mahkemeden ayrılacağım" dedi.

Kaynak: DHA

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Agos Gazetesi Hrant Dink hrant dink davası

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