Hrant Dink cinayetinde ana davadan ayrılan dosyada mütalaa verildi

Özden ATİK / İstanbul, DHA - AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ana davadan zamanaşımının dolması ihtimaliyle dosyaları ayrılan Yasin Hayal, Ogün Samast ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 9 sanık hakkında savcı mütalaasını bildirdi. Savcı, aralarında Yasin Hayal, Erhan Tuncel ile Ogün Samast'ın da bulunduğu 7 sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada sanıklardan Erhan Tuncel'in 148 yıla, Yasin Hayal'in 9 yıla, Ogün Samast'ın ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Yasin Hayal ile Ogün Samast ile tutuksuz sanıklar Osman Hayal, Ersin Yolcu, Zeynel Abidin Yavuz ve Erhan Tuncel'in, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Dink ailesi avukatları ile bazı sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada savcı Mehmet Yeşilkaya esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, kamuoyunda Hrant Dink cinayeti olarak bilinen dosyanın iddianamesinin 2017 yılında açılıp Yargıtay incelemesinden geçtiğini, bir kısım sanıklar yönünden zaman aşımı dolma ihtimalinin bulunması sebebiyle dosyanın ayrılmasının talep edildiği, dosyası ayrılan sanıklar Ahmet İskender, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Osman Hayal, Salih Hacısalihoğlu, Tuncay Uzundal, Yasin Hayal, Zeynel Abidin Yavuz, Ogün Samast yönünden FETÖ / PDY bağlantısı iddiasının bulunmadığı ifade edildi. Mütalaada, kamu görevlilerinin ihmali ve bu görevlilerin FETÖ/PDY bağlantısı iddialarının diğer Dink cinayeti davasında görüldüğü belirtilerek "Bu dosya bakımından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca da FETÖ yönünden herhangi bir değerlendirmeye gidilmemiştir" denildi.