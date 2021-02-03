HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hrant Dink cinayetine ilişkin davanın görülmesine devam edildi

Hrant Dink cinayetine ilişkin davanın görülmesine devam edildi

03.02.2021 15:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi. Dava dosyası kapsamında savunma yapmayan sanık kalmazken, mahkeme bir sonraki celse müştekilerin beyanlarının alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı firari sanık Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, hakkında ev hapsi kararı verilen tutuksuz sanık eski Trabzon İl Jandarma Alay Komutanı Ali Öz katıldı. Duruşmada tutuklu olarak yargılanan eski İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer ise SEGBİS sistemi ile hazır edildi.
Savunma yapan Ali Fuat Yılmazer dosyada aleyhine delil olabilecek hiçbir şey olmadığını söyleyerek, “Varsayım üzerinden cinayet azmettiricisi oldum” dedi. Yılmazer’in de savunma yapmasıyla dava dosyası kapsamında savunma yapmayan sanık kalmadı.
Mahkeme duruşmayı müşteki beyanlarının alınması için duruşmayı 10 Şubat 2021 tarihine erteledi. Mahkemenin müşteki beyanlarının ardından sanıklara son söz vermesi ve davayı karara bağlaması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı
Eşi ve 3 çocuğuna işkence yapan cani babayla ilgili yeni gelişmeEşi ve 3 çocuğuna işkence yapan cani babayla ilgili yeni gelişme
Mevlid kandili nedir, neden önemlidir?Mevlid kandili nedir, neden önemlidir?

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Diğer Haberler

Şanlıurfa’da eşi ve 3 çocuğuna işkence yapan baba tutuksuz yargılanacak

Eşi ve 3 çocuğuna işkence yapan cani babayla ilgili yeni gelişme

Taksim Meydanı’na akın ettiler! Endişelendiren görüntü

Taksim'de endişelendiren görüntü

Emniyetten o iddialar için görüntülü yalanlama

Emniyetten o iddialar için görüntülü açıklama

3 bin icra ve zabıt katibi alımı 2021... Adalet Bakanlığı en az lise mezunu zabıta ve icra katibi alımı ne zaman, tarihi ve şartları neler?

3 bin icra ve zabıt katibi alımı ne zaman?

İneğin midesindeki metan gazı yakıldı, görüntüsü şaşırttı

İlginç olay: İneğin midesinden çıkan gaz yakıldı

Samsun'da Arzu Aygün cinayetinde kan donduran detaylar!

Samsun'da Arzu Aygün cinayetinde kan donduran detaylar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.