Hrant Dink cinayetine ilişkin kamu görevlilerin yargılandığı davada son savunmalar alınıyor

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 76 sanıklı davada sona yaklaşıldı. Sanıkların son savunmalarının alındığı duruşma 6 Ocak’a ertelendi. Öte yandan mahkeme, cinayetin işlendiği dönemde astsubay olan Cingöz hakkında İstanbul’u terk etmeme, dönemin Trabzon Jandarma Komutanı Ali Öz ile uzman çavuş Ecevit Emir hakkında ise ev hapsi kararı verdi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ramazan Akyürek ve Hamza Celepoğlu Sincan, Mehmet Uçar ise Eskişehir’den SEGBİS sistemi ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Engin Dinç, Hüseyin Yılmaz, Hacı Ömer Ünalır, Mikdat Özbek, Musa Yıldırım, Hasan Durmuşoğlu ve Eyüp Temel ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada dönemin Trabzon Emniyet İstihbarat Şube Müdürü olan ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen Engin Dinç, “17 Şubat 2006’da yazdığımız ses getirici eylem notunu İstihbarat Daire Başkanlığına gönderdik. Dolayısıyla görevimi yaptım. Böyle bir zorunluluk olmamasına karşın çalışma arkadaşlarıma notu İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü’ne de göndermesini söyledim. O dönemin yetkililerini de telefonla bilgilendirdim. Yasin Hayal hakkında genel bilgileri rapora aktardım. Yazıda Hayal’in nasıl birisi olduğunu, daha önce neler yaptığını anlattık. Devamında İstanbul’da eylem planladığını söyledik. Bütünsel olarak olay aktarıldı. Ses getirici eylem tabiri istihbaratta genel bir jargondur. Diğer yandan yazının bütünü dikkate alındığında bombalı eyleme karışan birinin sıradan bir eylem yapmayacağı anlaşılır” şeklinde konuştu.

Dönemin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda astsubay başçavuş rütbesiyle İstihbarat Şube Müdürlüğü Aşırı Sağ Faaliyetler Unsur Komutanı olarak görev yapan Mikdat Özbek, FETÖ üyeliği ile suçlandığını ancak halen görevde olduğunu ifade etti.

Duruşmada İstanbul Jandarma Komutanlığı görevlileri Eyüp Temel ve Musa Yıldırım, Trabzon Jandarma Komutanlığı görevlileri Hacı Ömer Ünalır, Hüseyin Yılmaz, Trabzon Emniyet görevlisi Hasan Durmuşoğlu, Samsun Jandarma görevlisi Murat Bayrak da son savunmalarını yaptı.

Duruşmaya görüntülü olarak bağlanan eski jandarma tuğgeneral Hamza Celepoğlu, savunmasını Ocak ayında değil Şubat ayında yapmak istediğini söyledi. Mahkeme başkanı ise bunun yapılamayacağını aktardı.

Sanık savunmalarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanıklar Tamer Bülent Demirel, Veysel Şahin, Volkan Şahin, Yakup Kurtaran, Yavuz Karakaya, Yusuf Bozca ve Yüksel Avan ile avukatlarının 20 Ocak tarihinde görülecek olan duruşmada, sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ercan Gün, Ramazan Akyürek, ile avukatlarının ise 22 Ocak tarihinde görülecek olan duruşmada esasa ilişkin savunma yapmalarına karar verdi. Cinayetin işlendiği dönemde astsubay olan sanık Emre Cingöz’ün kaçma girişiminde bulunduğuna ilişkin emniyetten bilgi geldiğini de açıklayan mahkeme, Cingöz’ün İstanbul’u terk etmeme, dönemin Trabzon Jandarma Komutanı Ali Öz ile uzman çavuş Ecevit Emir hakkında ise ev hapsi kararı verdi.

