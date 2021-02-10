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Hrant Dink davası karar için ertelendi

10.02.2021 17:27 | Son Güncelleme:
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Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin 76 sanığın yargılandığı dava, kararın açıklanması için 5 Mart’a ertelendi.Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı firari sanık Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin 76 sanığın yargılandığı dava, kararın açıklanması için 5 Mart’a ertelendi.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı firari sanık Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 129’uncu duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya bir kısım tutuklu sanıklar SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, Dink ailesinin avukatlarının mütalaaya karşı beyanları alındı.

“Kasıtlı olarak koruma tedbiri alınmadı”
Beyanında dönemin İstanbul İl Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler’in, Hrant Dink’in öldürüleceği bilgisine sahip olduğunu söyleyen Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu, “Hrant Dink’e yönelik tedbirlerin artması, hedef kişi haline getirilmesi, Yasin Hayal’in Hrant Dink’e yönelik eylem yapacağı bilgisi alınmışken, Celalettin Cerrah ve Ahmet İlhan Güler tarafından kasıtlı olarak koruma tedbirleri alınmamıştır” dedi.

“Hrant Dink cinayetinde bilgilere ulaşmalarına rağmen raporlara yansıtmamışlardır”
Avukat Hülya Deveci, “Engin Dinç ve Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri Hrant Dink cinayetinde farklı bilgilere ulaşmalarına rağmen, ulaştıkları bu farklı bilgileri hiçbir zaman raporlara yansıtmamışlardır. Tüm bu bilgilere rağmen cinayetin önlenmesine operasyon yapılmamış, cinayetin işlenmesi olanaklı hale getirilmiştir. Yasin Hayal ve bulunduğu örgüt üyeleri yeterince fiziki, teknik takip altına alınmamıştır. Hrant Dink’in öldürüleceği ön görüsüne sahip olduğu halde yasaların kendisine yüklediği sorumluluğu yerine getirmemiş, örgüte kasıtlı olarak operasyon yapmamıştır. Bu nedenlerle Celalettin Cerrah, Ahmet İlhan Güler ve Engin Dinç’in ‘kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi’ suçundan cezalandırılmaları gerekir” şeklinde konuştu.
Bir sonraki celse sanıklara son sözlerinin sorulacağı ve kararın açıklanacağını kaydeden mahkeme heyeti, duruşmayı 5 Mart’a erteledi.

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