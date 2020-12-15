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Hrant Dink davası mütalaaya karşı savunma için ertelendi

15.12.2020 11:06 | Son Güncelleme:
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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin 76 sanığın yargılandığı davada mahkeme, sanıkların mütalaaya karşı savunma hazırlaması için duruşmayı Perşembe gününe erteledi.Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı firari sanık Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin 76 sanığın yargılandığı davada mahkeme, sanıkların mütalaaya karşı savunma hazırlaması için duruşmayı Perşembe gününe erteledi.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı firari sanık Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada bazı sanıklar ile avukatları ve katılan vekilleri hazır bulundu. Sanıklar Ali Fuat Yılmazer ile Ramazan Akyürek’in de aralarında bulunduğu bazı sanıklar duruşmaya SEGBİS ile bağlandı.
Davaya ilişkin mütalaasını dün açıklayan duruşma savcısı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve firari savcı Zekeriya Öz’ün de aralarında bulunduğu 13 sanığın hakkında yakalama kararının bulunduğunu kaydederek, dosyalarının ayrılmasını talep etti. Sanıklardan 11’inin üzerilerine atılı suçlardan beraatini talep eden savcılık, 36 sanığın çeşitli oranlarda hapse mahkum edilmesini istedi.

Yılmazer’e ağırlaştırılmış müebbet istemi
Savcılıkça celse arasında hazırlanan 68 sayfalık mütalaada, dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer’in, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek’ ve ‘görevi kötüye kullanmak’ suçlarından 18 yıl 3 aydan 31 yıla kadar hapse mahkum edilmesini ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Akyürek’e ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıl
Sanık Ramazan Akyürek’in ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini isteyen savcılık, ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarından 21 yıl 6 aydan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Sanık Ercan Gün’ün, ‘anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar cezalandırılmasını isteyen savcılık, sanık Ali Öz’ün ‘kasten öldürme’ ve ‘anayasayı ihlal’ suçlarından ayrı ayrı müebbet ve ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘görevi kötüye kullanma’ ile ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından 10 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isteyerek tutuklanmasını talep etti.
Sanıklar ve avukatları, duruşma savcısının celse arasında açıkladığı mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Duruşmada beyanda bulunan sanık avukatları da mütalaaya karşı beyanlarını hazırlamak için süre talep etti.
Mahkeme heyeti, 10 sanık ile avukatlarına ve katılan vekillerine beyanlarını hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı Perşembe gününe erteledi.

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